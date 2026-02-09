قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تعلن وقف الكشف العلني عن التطورات العسكرية «للحفاظ على عنصر المفاجأة»

إيران
إيران
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، تعليق الكشف العلني عن إنجازاتها الأمنية والتطورات العسكرية الجديدة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على ما وصفته بـ«عنصر المفاجأة الاستراتيجية» في مواجهة خصومها.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اللواء رضا طلائي نيك، إن القرار اتُّخذ لدواعٍ أمنية، مؤكدًا أن دمج القدرات العسكرية الجديدة داخل الوحدات العملياتية مستمر كالمعتاد، رغم وقف الإعلان الإعلامي عنها مؤقتا.


وأضاف طلائي نيك أن أحدث الإنجازات الهجومية والدفاعية الإيرانية دخلت بالفعل ضمن منظومة الدفاع العملياتي للبلاد، إلا أن السلطات امتنعت عن الكشف عنها تفاديا لإظهار تفاصيل القدرات الدقيقة، والحفاظ على التفوق العملياتي.


وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي عن إنشاء مركز لدعم الطائرات المسيرة ضمن منظمة الصناعات الفضائية التابعة لوزارة الدفاع، على أن يبدأ المركز عمله خلال العام المقبل، وأوضح أن المركز سيقدم الدعم للشركات الخاصة القائمة على المعرفة، بدءا من مراحل التصميم ووضع المفاهيم، وصولًا إلى إنتاج المعدات المساندة للطائرات المسيرة.


وأشار إلى أن المركز سيوفر الدعم الفني ونقل المعرفة التقنية، بهدف توسيع استخدام المركبات المسيرة عن بُعد، لا سيما في المجالات غير العسكرية، مثل الاتصالات، وتبادل البيانات، والمعلومات الجغرافية، والرصد البيئي، وعمليات البحث والإنقاذ.


وأكد طلائي نيك أن التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، باتت عنصرا محوريا في تطوير المنظومة الدفاعية الإيرانية، لافتا إلى أن وزارة الدفاع تعمل على تعزيز الاستثمارات في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والتقنيات السيبرانية، بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى ضمن برامج قصيرة ومتوسطة الأجل.


كما أعرب عن ثقته بأن العام المقبل سيشهد توسعا ملحوظا في استخدام الطائرات المسيرة داخل إيران، سواء في القطاع المدني أو التجاري، بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني والجهات المعنية.

