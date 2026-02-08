قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير خارجية إسرائيل: صواريخ إيران الباليستية تهديد مباشر يتجاوز الشرق الأوسط

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، من تنامي قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، معتبرًا أن هذه الصواريخ تمثل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل ولا تقتصر مخاطرها على المنطقة، بل تمتد لتشمل عددًا من الدول الأوروبية.

وقال ساعر إن مساعي النظام الإيراني لتطوير ترسانة صاروخية متقدمة، بالتوازي مع محاولاته امتلاك سلاح نووي، تشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار العالميين، متهما طهران بتوسيع نفوذها عبر دعم ما وصفه بـ"شبكات الإرهاب" خارج الشرق الأوسط، وصولًا إلى أميركا اللاتينية.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي دعم بلاده لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل القطاع، مشددا على أن نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة من السلاح يمثلان ضرورة أمنية لا يمكن التنازل عنها.

وأوضح ساعر أن هذا البند يشكل جوهر أي تسوية مستقبلية، معتبرًا أن نزع السلاح شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لسكان القطاع.

وجاءت تصريحات ساعر خلال استقباله وزير خارجية باراغواي في القدس، حيث أشاد بقرار أسونسيون نقل سفارتها إلى المدينة، مثمنًا كذلك تصنيف باراغواي للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
 

