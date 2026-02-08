شراكات مالية جديدة لدعم الحضور الجماهيري وتعزيز الاقتصاد الرياضي في مصر

تشهد المنظومة الرياضية المصرية توجهًا متناميًا نحو توظيف الأدوات المالية الحديثة بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية وتعزيز استدامة الأنشطة الرياضية.

وتعمل جهات متخصصة على تطوير حلول تمويلية رقمية تستهدف تيسير حضور الجماهير للفعاليات الكبرى وربط الشغف الرياضي بمنظومة اقتصادية منظمة.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الدولة إلى دعم القطاعات ذات التأثير المجتمعي والاقتصادي، حيث يُنظر إلى الرياضة باعتبارها أحد محركات النمو القادرة على خلق قيمة مضافة تمتد من الجمهور إلى المؤسسات المنظمة، مرورًا بسلاسل خدمية متنوعة.

ويبرز في هذا الإطار التركيز على تقديم آليات تقسيط مرنة تتيح للجماهير تحمل تكاليف المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعزز مفهوم الشمول المالي ويرفع معدلات التفاعل المنظم.

وتعكس هذه الجهود إدراكًا متزايدًا بأن المشاركة الجماهيرية لم تعد تقتصر على الحضور داخل المدرجات، بل أصبحت تجربة متكاملة تعتمد على التنظيم الرقمي وسهولة الوصول، وهو ما يسهم في تحويل الزخم الجماهيري إلى عنصر داعم لاستقرار القطاع الرياضي ونموه على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، يندرج الدور الذي تقوم به شركة كونتكت ناو ضمن إطار التعاون مع الدولة المصرية لدعم تطوير الاقتصاد الرياضي، من خلال تقديم حلول تمويلية رقمية موجهة للجماهير، بما يخدم توجهات الحكومة نحو بناء منظومة رياضية أكثر كفاءة واستدامة، دون إخلال بالطابع المجتمعي للرياضة أو تحويلها إلى نشاط استهلاكي بحت.