تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني
شراكات مالية جديدة لدعم الحضور الجماهيري وتعزيز الاقتصاد الرياضي في مصر

أحمد عبد القوى

تشهد المنظومة الرياضية المصرية توجهًا متناميًا نحو توظيف الأدوات المالية الحديثة بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية وتعزيز استدامة الأنشطة الرياضية.

 وتعمل جهات متخصصة على تطوير حلول تمويلية رقمية تستهدف تيسير حضور الجماهير للفعاليات الكبرى وربط الشغف الرياضي بمنظومة اقتصادية منظمة.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الدولة إلى دعم القطاعات ذات التأثير المجتمعي والاقتصادي، حيث يُنظر إلى الرياضة باعتبارها أحد محركات النمو القادرة على خلق قيمة مضافة تمتد من الجمهور إلى المؤسسات المنظمة، مرورًا بسلاسل خدمية متنوعة.

 ويبرز في هذا الإطار التركيز على تقديم آليات تقسيط مرنة تتيح للجماهير تحمل تكاليف المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعزز مفهوم الشمول المالي ويرفع معدلات التفاعل المنظم.

وتعكس هذه الجهود إدراكًا متزايدًا بأن المشاركة الجماهيرية لم تعد تقتصر على الحضور داخل المدرجات، بل أصبحت تجربة متكاملة تعتمد على التنظيم الرقمي وسهولة الوصول، وهو ما يسهم في تحويل الزخم الجماهيري إلى عنصر داعم لاستقرار القطاع الرياضي ونموه على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، يندرج الدور الذي تقوم به شركة كونتكت ناو ضمن إطار التعاون مع الدولة المصرية لدعم تطوير الاقتصاد الرياضي، من خلال تقديم حلول تمويلية رقمية موجهة للجماهير، بما يخدم توجهات الحكومة نحو بناء منظومة رياضية أكثر كفاءة واستدامة، دون إخلال بالطابع المجتمعي للرياضة أو تحويلها إلى نشاط استهلاكي بحت.

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

فيتوريا

رسميا.. مدرب منتخب مصر السابق يقود الوصل الإماراتي

كرة السلة

سبورتنج وبتروجيت وطلائع الجيش والقناة يتنافسون على بطاقتي ربع نهائي دوري كرة السلة

دوري أليانز لكرة السلة

سبورتنج وبتروجيت وطلائع الجيش والقناة يتنافسون على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

