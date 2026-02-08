حرارة في عز البرد | الأرصاد الجوية تصدر تحذيرا جديدا.. ما القصة؟

حالة من الترقب لحالة الطقس خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في قلب فصل الشتاء، الأمر الذي سبب حالة من الجدل عن حالة الطقس في مصر حاليا.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 9 فبراير 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلاً.

شبورة مائية

ومتوقع أن يشهد الطقس، شبورة مائية من (4) الى 9 صباحاً) على بعض المناطق. على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً.

أتربة ونشاط رياح

ومن المتوقع أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

طقس

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

القاهرة 28 17 .

الإسكندرية 23 13 .

مطروح 20 14.

سوهاج 31 14.

قنا 32 15 .

أسوان 32 16 .