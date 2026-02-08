هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة عن الأضرار

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن حقن التخسيس هي مستحضرات دوائية تمت الموافقة عليها حديثًا، وتعمل على ضبط الوزن من خلال التأثير على بعض وظائف الجسم، خاصة البنكرياس والجهاز الهضمي، بما يساعد على تقليل الشهية وبطء امتصاص الجلوكوز. وشدد على أن هذه الحقن تُعد أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة.

وأوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجرعات تختلف من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية والتحاليل الطبية، محذرًا من شراء أو تداول حقن التخسيس عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، لما يمثله ذلك من خطر كبير على الصحة، مؤكدًا أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة لصرف الأدوية.

وأشار الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إلى أن بعض الفئات، مثل مرضى السكري والغدة الدرقية، تحتاج إلى حذر خاص عند استخدام هذه الحقن، لافتًا إلى أن الطبيب المختص وحده هو القادر على تقييم الحالة وتحديد مدى أمان العلاج لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.