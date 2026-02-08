قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر هافال جوليون 2026 في السعودية | صور

إبراهيم القادري

أعلنت شركة هافال عن طرازها الجديد هافال جوليون موديل 2026، وتنتمي جوليون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك هافال جوليون موديل 2026

تحصل سيارة هافال جوليون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 147 حصان، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هافال جوليون موديل 2026

يتميز تصميم جوليون موديل 2026 بطابع عصري يجمع بين الأناقة والطابع الرياضي، وبها خطوط تصميم انسيابية تمنحها حضور جيد على الطريق داخل المدن وعلى الطرق السريعة، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED تعزز مستوى الرؤية أثناء القيادة الليلية، وبها جنوط ألمنيوم رياضية مقاس 18 بوصة .

بالاضافة إلي ان سيارة هافال جوليون موديل 2026 بها، شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس يصل مقاسها إلى 12.3بوصة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وبها أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لربط الهواتف الذكية بسهولة، وبها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وسائل الأمان بـ هافال جوليون موديل 2026

تمتلك سيارة هافال جوليون موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مثبت سرعة تكيفي، ونظام تحذير من التصادم الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وبها كاميرات محيطية، ومجموعة من الوسائد الهوائية، وأنظمة الثبات الإلكتروني .

سعر هافال جوليون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 78 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

