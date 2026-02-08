شاهد| أفاتر 06T الكهربائية بتقنيات هواوي الذكية

أعلنت شركة أفاتر عن طرازها الجديد أفاتر 06T، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي نسخة شوتينج بريك مشتقة من سيارة أفاتر 06 السيدان .

مواصفات أفاتر 06T الجديدة

زودت سيارة أفاتر 06T بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED منقسمة، وبها قضبان سقف، وخط سقف ممتد ينساب نحو قسم خلفي معاد التصميم، وبها خط حزام صاعد يساعد في منح السيارة وقفة رياضية مقارنة بالسيدان، وبها جناح خلفي واضح، وبها زجاج خلفي مائل بحدة، وبها مصابيح خلفية LED رفيعة ممتدة بعرض السيارة يعطي إحساس قريب من سيارات جاكوار، وبها صداد منحوت، وناشر هواء ديناميكي.

بالاضافة إلي ان سيارة أفاتر 06T بها، قطع بلاستيكية سوداء على الجانبين والمؤخرة تعطي طابع قريب من سيارات الكروس أوفر، وبها شاشة بعرض 35.4 بوصه تمتد أسفل الزجاج الأمامي، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصه تعمل بنظام (HarmonyOS 5.0).

تقنيات هواوي بـ أفاتر 06T

زودت سيارة أفاتر 06T بـ مستشعر من الجيل التالي من هواوي بقدرة 192 خط مثبت على السقف، وبها نظام مساعد للسائق كيانكون ADS 4.0 (Qiankun ADS 4.0)، وبها مستشعر جديد يكشف مدي يصل إلى 250 متر .

محرك أفاتر 06T الجديدة

تعمل سيارة أفاتر 06T بناء علي منظومات كهربائية بالكامل، وتنتج قوة 590 حصان، ويمكنها قطع مسافة 1.250 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتدعم الشحن السريع بمعيار 5C.

تاريخ شركة أفاتر في صناعة السيارات

تأسست شركة أفاتر للسيارات الكهربائية الفاخرة في عام 2018 كتحالف استراتيجي بين شركات صينية كبرى هي شانجان للسيارات (تصنيع)، وهواوي (تقنيات ذكية)، وCATL (بطاريات).

وبدأت باسم "Changan Nio" ثم أُعيد تسميتها إلى Avatr في 2021، مع التركيز على سيارات ذكية عاطفية، وأطلقت طرازات رائدة مثل SUV 11 وSedan 12 و07، مستهدفة الفخامة العالمية.