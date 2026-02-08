عيار 21 وصل 6680 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر

يواصل المواطنون متابعة أسعار المعدن الأصفر اليوم في مصر في ظل الاهتمام المتزايد بحركة الذهب اليوم، سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، مع استمرار تصنيف الذهب كأحد أهم أوعية الاستثمار الآمن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الاسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الاونصة بالدولار.

وسجلت متوسطات الأسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسود تعاملات التجار والمستهلكين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سعر البيع 7635 جنيه سعر الشراء 7565 جنيه

عيار 22 سعر البيع 7000 جنيه سعر الشراء 6935 جنيه

عيار 21 سعر البيع 6680 جنيه سعر الشراء 6620 جنيه

عيار 18 سعر البيع 5725 جنيه سعر الشراء 5675 جنيه

عيار 14 سعر البيع 4455 جنيه سعر الشراء 4415 جنيه

عيار 12 سعر البيع 3815 جنيه سعر الشراء 3785 جنيه

الاونصة سعر البيع 237455 جنيه سعر الشراء 235320 جنيه

الجنيه الذهب سعر البيع 53440 جنيه سعر الشراء 52960 جنيه

سعر الاونصة بالدولار 4959.09 دولار

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل مباشر على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض وفقا لمستجدات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

ورغم حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها الاسعار حاليا، سجل الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا اقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.