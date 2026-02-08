حركة المحافظين السادسة في عهد الرئيس السيسي.. ساعة الحسم تقترب

تسود حالة من الترقب داخل أروقة دواوين عموم المحافظات، استعدادًا لإجراء حركة المحافظين، وسط تكتم شديد.

وتعتبر حركة المحافظين المزمع إجرائها لضمان استكمال المشروعات القومية والتنموية، السادسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وستشمل تغيير عدد من المحافظين القدامى، وتعيين نواب جدد من الشباب وفق توجيهات الرئيس السيسي في فتح المجال السياسي أمام الشباب.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة الجديدة سوف تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي يوم الأربعاء المقبل.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة، بعد غدٍ الثلاثاء، وتتزامن الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مع الحديث عن تعديل وزاري، والذي رجحه النائب مصطفى بكري أن يكون موضوع جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن مجلس النواب يعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي.