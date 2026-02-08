قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
تكنولوجيا وسيارات

حلول منزلية ذكية تعزز كفاءة الاستخدام وتواكب احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

حلول
حلول
أحمد عبد القوى

تشهد أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا توسعًا ملحوظًا في الاعتماد على الحلول المنزلية الذكية التي تستجيب للمتغيرات المعيشية وتدعم أنماط حياة أكثر كفاءة واستدامة. وتستعرض فعاليات إقليمية متخصصة توجهًا متناميًا نحو تطوير أجهزة منزلية تراعي الخصوصية المناخية والاستخدام اليومي، مع التركيز على الدمج بين التصميم العملي والتقنيات الذكية.

وتعمل ال جى العالمية المنظمة لهذه الفعاليات على إبراز حلول متكاملة في مجالات العناية بالملابس والمطابخ والتنظيف، بما يعكس تحول الأجهزة المنزلية من أدوات تقليدية إلى أنظمة ذكية قادرة على تحسين الأداء وترشيد الطاقة وتسهيل الاستخدام. 

ويبرز هذا التوجه من خلال تقديم نماذج ذات سعات أكبر، ووظائف أوتوماتيكية تعتمد على تحليل أنماط الاستخدام، إلى جانب تصميمات مدمجة تلائم المساحات المختلفة في المنازل الحديثة.

وتسلط هذه الحلول الضوء على أهمية التخصيص للأسواق الإقليمية، سواء من حيث طبيعة الاستخدام أو متطلبات الأسر، مع تعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية في المتابعة والتحكم عن بُعد، بما يرفع كفاءة التشغيل ويطيل العمر الافتراضي للأجهزة.

و يندرج ما قدمته شركة إل جي إلكترونيكس ضمن جهودها للتعاون مع أسواق المنطقة ودعم توجهات التطوير التقني التي تنسجم مع أولويات التنمية وجودة الحياة في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال حلول منزلية ذكية تراعي البعد المحلي دون طابع ترويجي مباشر.

