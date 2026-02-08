قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا قال النبي عن فضل إطعام الطعام؟.. دار الإفتاء: سبب في دخول الجنة
طرح البوستر التشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2026
قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مرموش
مرموش
مجدي سلامة

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ الشوط الأول بضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي ، من أجل تسجيل الهدف الأول إذ جاءت كرة داخل منطقة الجزاء لهالاند الذي سددها بقوة ، ولكن يتصدى لها حارس ليفربول ببراعة.

وفي الدقيقة 5، جاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق سيمينو، لكنها مرت بسلام على مرمى ليفربول.

كما جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي ، من ركلة حرة على رأس خوسانوف الذي سدد كرة مرت بسلام على مرمى ليفربول، في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 10، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي من ركلة حرة على رأس خوسانوف الذي سدد كرة مرت بسلام على مرمى ليفربول.

وواصل فريق مانشستر سيتي، ضغطه من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دفاعات ليفربول تتصدى لها.

وفي الدقيقة 28، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح ليفربول عن طريق محمد صلاح مرت بسلام على مرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 40، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق عمر مرموش لكنها مرت بجوار المرمى.

قبل أن يحصل مرموش على بطاقة صفراء إثر تدخله على جرافينبرج لاعب ليفربول في الدقيقة 43.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاى، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتى، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبرج، أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكى، محمد صلاح، وكودى جاكبو.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، ريان نورى ، برناردو سيلفا

خط الهجوم: سيمينيو، عمر مرموش، وإيرلينج هالاند.

يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة من 24 جولة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 56 نقطة من 25 جولة.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 24 جولة.

ليفربول ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يوفر ‏حافلات خاصة لنقل الجماهير لمواجهتي الفريق بستاد هيئة قناة السويس

دونجا

مدرب دونجا.. النجمة السعودي يعلن رحيل مديره الفني البرتغالي سيلفا

أهلي جدة

مدرب أهلي جدة: سنطبق سياسية التدوير أمام الوحدة بأبطال آسيا

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد