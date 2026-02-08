قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تأهل المنتخب الوطني المصري لكرة الصالات رسمياً إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في القاهرة.

وشهد اللقاء سيطرة مصرية في أغلب فتراته، حيث استغل الفراعنة عاملي الأرض والجمهور لفرض أسلوبهم الفني الجديد، ليؤكد المنتخب تفوقه ويحسم التأهل بجدارة بعد مباراة مثيرة شهدت ندية واضحة من جانب الضيوف.

الطريق نحو التأهل

يأتي هذا الفوز المتاخم بعد أن انتهت مباراة الذهاب في كاب فيردي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل فريق، وهي النتيجة التي منحت المنتخب الوطني دوافع كبيرة وثقة عالية لتحقيق الفوز في العودة.

قائمة منتخب مصر

خاض الجهاز الفني اللقاء بقائمة مدججة بالعناصر الجاهزة فنياً وبدنياً والتي ضمت 14 لاعباً هم: أنس خالد، أحمد فكري، جمال عبد الناصر، خالد يسري، إبراهيم السيد، علاء عيسى، محمد جمال، محمد مصطفى، أحمد علي، فادي أشرف، عصام علاء، عبد الرحمن محمد، أحمد مصطفى، ويوسف النبراوي.

المنتخب الوطني المصري كرة الصالات بطولة أمم أفريقيا 2026 بطولة أمم أفريقيا منتخب كاب فيردي

