ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

كسروا العربية وشرحوا قائدها .. القصة الكاملة لمشاجرة شارع 15 بسوهاج

حبس المتهمين في مشاجرة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نشبت مشاجرة بشارع 15 بمحافظة سوهاج ،بين سائق و3 اشخاص على اولوية المرور ، وادت الى اصابة 3 اشخاص وتكسير السيارة.. 

 

قرار النيابة العامة 

قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة في الواقعة الشهيرة بـ"مشاجرة 15" التي اندلعت خلال حفل زفاف، بشارع 15 بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقطع فيديو

وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من مزاعم بشأن صلة أحد المتهمين بالشرطة.

احداث الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ من ثلاثة أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، يتهمون فيه مستقلي سيارة ملاكي بالتعدي عليهم بالسب والضرب أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي؛ ما أسفر عن إصابة المبلغين، وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتم تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين سريان تراخيصها، كما تم ضبط مستقليها الثلاثة.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث المشاجرة، معللين ذلك بخلاف على أولوية المرور، ونفوا صحة ما تم تداوله بشأن ادعاء أحدهم بأن والده يعمل ضابط شرطة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها كاملة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله بشأن وجود صلة شرطية لأحد المتهمين عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين.

سوهاج مشاجرة شارع 15 النيابة العامة حبس المتهمين

