غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
توك شو

أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن تحذيراته السابقة بشأن وجود مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والمنطقة، لم تكن مجرد اجتهادا شخصيا؛ بل ثبتت صحتها لاحقًا عبر وثائق رسمية.

وأشار موسى إلى أن تفاصيل هذه المؤامرة تم توثيقها في كتابه «أسرار» الذي عُرض في معرض القاهرة 2026، موضحًا أن الوثائق الأمريكية أكدت المحاولات المستمرة لتعطيل الاستقرار في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى مثل لبنان وسوريا.

وأوضح موسى أن هذه المؤامرات، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي، تسلط الضوء على أهمية اليقظة والمتابعة الدقيقة من القيادة المصرية لضمان حماية الدولة وشعبها.

كما تناول موسى موضوع التعديل الوزاري المرتقب، قائلاً: «الوزراء الذين أتموا مهمتهم نود أن نشكرهم، ودي سنة الحياة»، مشددًا على أن أي تغيير في المناصب الحكومية يهدف إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

ولفت موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصالح المواطنين على رأس أولوياته في جميع تحركاته، ويعمل بصمت وعلى مدار الساعة لمتابعة كل التفاصيل الدقيقة لضمان أمن واستقرار الدولة والشعب المصري، مؤكدًا أن القيادة الحالية تحتاج إلى إدارة حكيمة لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية الصعبة.

وختم موسى حديثه بالإشارة إلى أن مصر نجت من أزمات 2011 بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مؤكداً أن استراتيجية القيادة تهدف إلى استمرار الدولة في مسارها الصحيح مع التركيز على الأمن والاستقرار والحفاظ على مصالح المواطنين.

وأضاف موسى أن التنسيق بين كل أجهزة الدولة والقيادة الحازمة؛ يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي تهديدات خارجية أو داخلية، ويضمن استمرار استقرار مصر في مواجهة التحديات المتعددة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

