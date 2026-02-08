باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بخماسية ويتصدر الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، نظيره أولمبيك مارسيليا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الواحدة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت خماسية باريس عن طريق عثمان ديمبيلي (هدفين) وفاكوندو ميدينا (بالخطأ في مرماه) وخفيتشا كفاراتسخيليا ولي كانج إن في الدقائق 12، 37، 64، 66، 74.

وشهدت المباراة، إنقاذ القائم في 4 مناسبات لشباك فريق أولمبيك مارسيليا في الدقائق 50، 57، 89، 90.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديز – ويليان باتشو – ماركينهوس – وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – سيني مايولو.

خط الهجوم: برادلي باركولا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي.

فيما جاء تشكيل أولمبيك مارسيليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيفري دي لانج.

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ليوناردو بيلاردي – فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: تيموثي ويا – كوينتن مادورو – بيير هوييبرج – إيمرسون.

خط الهجوم: ماسون جرينوود – إيثان نوانيري – أمين جويري.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.