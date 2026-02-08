قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بخماسية ويتصدر الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
مجدي سلامة

اكتسح فريق باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، نظيره أولمبيك مارسيليا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الواحدة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت خماسية باريس عن طريق عثمان ديمبيلي (هدفين) وفاكوندو ميدينا (بالخطأ في مرماه) وخفيتشا كفاراتسخيليا ولي كانج إن في الدقائق 12، 37، 64، 66، 74.

وشهدت المباراة، إنقاذ القائم في 4 مناسبات لشباك فريق أولمبيك مارسيليا في الدقائق 50، 57، 89، 90.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديز – ويليان باتشو – ماركينهوس – وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – سيني مايولو.

خط الهجوم: برادلي باركولا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي.

فيما جاء تشكيل أولمبيك مارسيليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيفري دي لانج.

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ليوناردو بيلاردي – فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: تيموثي ويا – كوينتن مادورو – بيير هوييبرج – إيمرسون.

خط الهجوم: ماسون جرينوود – إيثان نوانيري – أمين جويري.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

باريس سان جيرمان أولمبيك مارسيليا الدوري الفرنسي

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

صورة من اللقاء

غضب جاري نيفيل بعد إلغاء هدف مانشستر سيتي القاتل أمام ليفربول في نهاية درامية بأنفيلد

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

النائب العام

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة القاهرة لعرض الكشوف ربع السنوية

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

