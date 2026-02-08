الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتقدم على أولمبيك مارسيليا بثنائية

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره أولمبيك مارسيليا، بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الواحدة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

سجل ثنائية باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي في الدقيقتين 12، 37.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديز – ويليان باتشو – ماركينهوس – وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – سيني مايولو.

خط الهجوم: برادلي باركولا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي.

تشكيل أولمبيك مارسيليا

حراسة المرمى: جيفري دي لانج.

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ليوناردو بيلاردي – فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: تيموثي ويا – كوينتن مادورو – بيير هوييبرج – إيمرسون.

خط الهجوم: ماسون جرينوود – إيثان نوانيري – أمين جويري.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.