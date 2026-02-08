قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة
عبد الرحمن محمد

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة للتنمية والتطوير، مسجد ومقام السيدة عائشة النبوية رضي الله عنها بالقاهرة، عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير الشامل التي نفذتها شركة المقاولون العرب إنفاذًا للتوجيهات الرئاسية، في إطار مشروع متكامل قامت به مؤسسة مودة للتنمية والتطوير، بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والآثار ومحافظة القاهرة.

افتتاح مسجد ومقام السيدة عائشة النبوية بعد تطويره

وجاءت أعمال التطوير على الوجه الذي يليق بالمكانة الشريفة للمسجد والمقام، وبما يضمن الحفاظ على هويته الدينية والتاريخية والتراثية والأثرية، توازيًا مع ما تقوم به مؤسسة مودة من جهود للتنمية المتكاملة للمجتمع المحيط. وشملت أعمال الترميم والتطوير صحن المسجد، والمباني والمرافق الملحقة به، والواجهات الخارجية، والقبة، والمئذنة، والمقام الشريف، والساحة الخارجية، بما أسهم في استعادة بهاء ورونق المسجد والمقام، وضمان نظافتهما وصيانتهما، وتوفير كافة السبل لإعمارهما وجعلهما مركزًا تنويريًا في محيطهما ومنطقتهما برمتها.

وشهد الافتتاح حضور السيد السيد محمود الشريف - نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومن وزارة الأوقاف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، واللواء محمد عراقي – مساعد الوزير للشئون الهندسية، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة. كما حضر السيد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمستشار الدكتور سمير جاويد - الأمين العام ومؤسس مؤسسة مودة للتنمية والتطوير، والسيد أحمد الجرحي مؤسس المؤسسة، وعدد من ممثلي وزارتي الأوقاف والآثار ومحافظة القاهرة ومؤسسة مودة.

وشاهد الحضور عرضًا تقديميًا استعرض حالة المسجد قبل أعمال التجديد وبعدها، أعقبه فقرة المرشد السياحي الصغير والمذيع الصغير للطفلين منة وعبد الرحمن، حيث قدّما من خلال حوار بينهما عددًا من المفاهيم التعريفية، والتعريف بمسجد السيدة عائشة وبآل البيت عمومًا واحتضان مصر لهم. وقد وشارك في تنفيذ المشروع شباب من كلية الآثار، في إطار الحفاظ على الأثر، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار.

وفي كلمته، وجّه وزير الأوقاف الشكر لمؤسسة مودة ومحافظ القاهرة وشركة المقاولون العرب على ما بذلوه من جهود في أعمال التطوير والترميم، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمشروعات عمارة بيوت الله، ولا سيما مساجد آل البيت الكرام.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور علي جمعة أن مؤسسة مودة نشأت انطلاقًا من قوله تعالى: {إلا المودة في القربى}، مؤكدًا أن «الساجد قبل المساجد»، وأن العناية بالإنسان لا تقل أهمية عن العناية بالمكان، مشيرًا إلى أن برنامج صيانة وتجديد المسجد تجاوزت تكلفته ٣٠ مليون جنيه، وأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.

وفي كلمته، ثمّن محافظ القاهرة جهود وزارة الأوقاف ومعالي الوزير ومؤسسة مودة وشركة المقاولون العرب، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير المنطقة لما تتمتع به من مزارات وأماكن تاريخية، مشيرًا إلى إزالة كوبري السيدة عائشة، ونقل الموقف، وإنشاء محطة مترو بالمنطقة، وترميم سور مجرى العيون، والسور الأثري لمسجد السيدة نفيسة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مسجد ومقام السيدة عائشة السيدة عائشة افتتاح مسجد ومقام السيدة عائشة النبوية بعد تطويره وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

جيل ذهبي جديد.. تغيير 25% من القوام الأساسي لمنتخب اليد و5 لاعبين يتألقون في قائمة باسكوال

سلوت

سلوت يهاجم الحكم بعد خسارة ليفربول القاتلة أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج

بيراميدز

موعد وحكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

بالصور

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد