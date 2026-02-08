القابضة للمياه: اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقيمة 100 ألف جنيه

أعلن المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة، بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية.

ووجه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، تحية حب وتقدير واحترام للعاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان مهنئاً جموع العاملين بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أنه من غير المقبول أن يعيش العامل حياته الوظيفية في خدمة شركته وعند بلوغه سن المعاش لا يتقاضى مكافأة لنهاية خدمته مشيراً إلى أنها خطوه أولى تمثل نقطة انطلاق نحو مراحل جديدة من العمل وتحقيق المزيد من المكتسبات، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى والمهندس احمد جابر على دعمهم المتواصل.

وفي رسالة طمأنة لجموع العاملين، قال نقيب المرافق العامة، إنه يجب أن نوضح لجميع العاملين بالكهرباء والمياه والصرف والإسكان، إننا نعمل بصدق وإخلاص مع كل قطاع على حدا بدون تحيز أو تفرقة ونقوم بتقديم كافة المطالب وعرضها على الجهات التنفيذية، مضيفا: أعلم جيدآ أن مطالبكم هي حقوق مشروعه مستحقة وواجبة النفاذ، وقريبا سوف نعلن عن أخبار سارة.

جاء ذلك عقب مشاركته باجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد الموازنة التقديرية المُجمعة وغير المُجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025 /2026.