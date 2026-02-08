قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026
استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026، و الشروط والاوراق والإجراءات الرسمية، في ظل سعي الكثيرين إلى استخراج رخصه قيادة لتسهيل حياتهم اليومية. 

وتعمل وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للمرور، على تيسير إجراءات استخراج رخص القيادة عبر وحدات المرور المختلفة، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية.

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

شروط استخراج رخصة قيادة للطلاب 2026

حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشروط الأساسية لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة، أبرزها ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، مع التمتع باللياقة الطبية اللازمة للقيادة، واجتياز الاختبارات النظرية والعملية المقررة داخل وحدات المرور المختصة.

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للطلاب

تشمل الأوراق المطلوبة بطاقة رقم قومي سارية، أو بطاقة الطالب الجامعية مرفقة بإثبات محل الإقامة، إلى جانب شهادة المؤهل الدراسي أو صورة منها، أو إفادة قيد من الجامعة أو المعهد. 

ويتطلب الأمر تقديم نموذج 256 مرور، وهو طلب استخراج الرخصة ويتم الحصول عليه من وحدة المرور، وعدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

ويشترط تقديم شهادة كشف طبي معتمدة تشمل فحص الباطنة والنظر، صادرة من مستشفى حكومي أو مركز طبي معتمد، بالإضافة إلى شهادة براءة ذمة مرورية تثبت خلو سجل الطالب من المخالفات، وإيصال سداد الرسوم المقررة.

خطوات استخراج رخصة القيادة للطلاب

تمر عملية استخراج الرخصة بعدة مراحل تبدأ بالتوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة، ثم تقديم المستندات المطلوبة، وإجراء الفحص الطبي، وتعبئة وتسليم نموذج 256. 

ويخضع الطالب لاختبار القيادة العملي داخل ساحة المرور، إلى جانب اختبار نظري في قواعد المرور، ثم سداد الرسوم التي تتراوح ما بين 200 و500 جنيه، ليتم بعدها استلام رخصة القيادة عقب اعتماد النتيجة.

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات

وفرت الحكومة عددا من الخدمات الإلكترونية المساعدة عبر بوابة مصر الرقمية، تتيح للطلاب حجز المواعيد، متابعة الطلبات، وسداد الرسوم إلكترونيا، في إطار تقليل التكدس داخل وحدات المرور وتسهيل الحصول على الخدمة على مدار أيام الأسبوع.

