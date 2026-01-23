تعرف على الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة «أول مرة» في 2026

ترتفع معدلات البحث من قبل المواطنين حول خطوات الحصول على رخصة قيادة أول مرة في 2026، والشروط والأوراق المطلوبة، حتى يتمكنوا من السير على الطرق بأمان ودون مساءلة قانونية من وحدات المرور.

أوراق استخراج رخصة قيادة أول مرة

حددت وزارة الداخلية، مجموعة من الأوراق المطلوبة التي لـ استخراج رخصة قيادة لأول مرة، للأشخاص أكبر من 18 عاما، وهي كالآتي:

ـ نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة.

ـ إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.

ـ إحضار صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

ـ نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

ـ 4 صور شخصية حديثة، 4 في 6 بخلفية بيضاء.

ـ إثبات شخصية ومحل الإقامة والسن.

ـ شهادة الوفاء بالغرامات في حالة التجديد.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لـ استخراج رخصة قيادة سيارة، وهي كالتالي:

ـ ألا يقل سن المتقدم لاستخراج رخصة القيادة عن 18 سنة.

ـ تقديم تحليل المخدرات من الجهات المختصة معتمد ومختوم بختم شعار الدولة.

ـ ألا يكون صادر ضد المتقدم لاستخراج رخصة قيادة حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

ـ الحصول على شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة.

ـ الحصول على شهادة السير والتراخيص من إدارة المرور.

ـ التسجيل في منصة وزارة الداخلية لخدمات الترخيص والتسجيل المروري.

ـ ملء النموذج عبر الموقع الإلكتروني وتحميل الشهادة الصحية وشهادة السير والتراخيص وصورة شخصية.

ـ حجز موعد بأحد مراكز تدريب إدارة المرور لإجراء الاختبارات اللازمة.

ـ اجتياز الاختبارات النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة.

ـ دفع رسوم الحصول على رخصة القيادة عبر الموقع الإلكتروني.

ـ الحصول على الرخصة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو استلامهما من إدارة المرور التابعة للشخص.

إزاي تستعيد رخصتك المسحوبة؟

ـ الانتظار للمدة القانونية

بعد سحب الرخصة، يُسلَّم قائد المركبة إيصال رسمي موقع من الضابط محرر المخالفة، يتضمن المدة المقررة لحين السماح باسترداد الرخصة، والتي تختلف حسب نوع المخالفة، وتتراوح غالبًا بين 48 ساعة وأسبوع.

ـ التوجه لإدارة المرور المختصة

عقب انتهاء المدة المحددة، يتوجه صاحب الرخصة إلى إدارة المرور التابع لها، والاستعلام من شباك الرخص المسحوبة عن وصول الرخصة من الجهة التي قامت بالتحفظ عليها.

ـ استلام مستندات السحب

في حال وصول الرخصة، يحصل صاحبها على رقم الصادر، إلى جانب صورة من تقرير سحب الرخصة المعتمد، والذي يُعد من المستندات الأساسية لاستكمال باقي الإجراءات.

ـ سداد المخالفة واستلام الرخصة

يتوجه المخالف بعد ذلك إلى نيابة المرور المختصة لسداد قيمة المخالفة المحررة ضده، وبمجرد تقديم إيصال السداد، يتم تسليم الرخصة رسميًا.

ـ خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات

وتتيح وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر خدمات إلكترونية متعددة، تشمل الاستعلام عن المخالفات المرورية والتصالح فيها، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني في بعض الحالات، ضمن خطة الدولة لتيسير الخدمات على المواطنين.