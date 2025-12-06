بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

تعد رخصة القيادة الخاصة وثيقة أساسية للمواطنين في مصر، تتيح لهم قيادة السيارات الملاكي بشكل قانوني.

وتختلف الرسوم المطلوبة حسب طبيعة الخدمة المقدمة، سواء كانت استخراجًا لأول مرة أو تجديدًا، وتصل إجمالي الرسوم الأساسية إلى 1140 جنيهًا مصريًا.

تفاصيل الرسوم الإجمالية لاستخراج الرخصة

تتكون الرسوم الإجمالية (التي تصل إلى 1140 جنيهًا) من عدة بنود أساسية تشمل:

الضريبة والتأمين: 615 جنيهًا.

الفحص الطبي: 285 جنيهًا (للكشف وتحاليل الدم).

النماذج الإدارية: 45 جنيهًا (نموذج 256).

رسوم الاختبار: 10 جنيهات (اختبار الإشارات).

الاستمارة والمستلزمات: 105 جنيهات (استمارة بيانات)، 15 جنيهًا (طابع شرطة)، و 65 جنيهًا (ملف وحافظة).

شروط استخراج رخصة القيادة الملاكي لأول مرة

للحصول على رخصة القيادة الملاكي لأول مرة، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط الآتية:

السن القانوني: 18 عامًا على الأقل.

تحليل المخدرات: تقديم تحليل مخدرات معتمد.

السجل الجنائي: ألا يكون صادرًا ضده أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف.

صلاحية رخصة القيادة وإجراءات التجديد والغرامات

تبلغ مدة صلاحية الرخصة الخاصة 10 سنوات كاملة من تاريخ إصدارها. ويجب على مالك الرخصة القيام بتجديدها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء مدتها القانونية لتجنب العقوبات.

في حال التأخر عن التجديد، يتم تطبيق المادة 34 من قانون المرور، والتي تنص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه.

وقد تصل العقوبة إلى سحب الرخصة وتحرير محضر قيادة بدون رخصة في حال استمرار التأخير.

خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة إلكترونيًا

يمكن للمواطن تجديد رخصة القيادة الخاصة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية: