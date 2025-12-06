قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فنزويلا تدين الإعدامات الأمريكية بذريعة مكافحة المخدرات بالبحر الكاريبي
معجزات الدعاء في الثلث الأخير من الليل.. 9 كلمات ترددها الملائكة خلفك
التصويت يبدأ الإثنين.. تعرف على 30 دائرة مُلغاة بانتخابات مجلس النواب
الموانىء البرية: دور بارز لميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات
جائزة فيفا للسلام لـ ترامب.. حسام حسن يرفع سقف طموحات مصر قبل معركة مونديال 2026
سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات
سعر الذهب اليوم 6-12-2025
تجدد الاشتباكات المسلحة بين القوات الأفغانية والباكستانية
كندا ترحب بالتدابير الجديدة في سوريا لضمان انتقالي سياسي سلمي
ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر
خير أم شر؟.. تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام لابن سيرين للحامل والمطلقة والعزباء
ترامب يطالب وزارة الصحة بتسريع إجراء تقييم برامج اللقاحات بدول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

شارك الناقد الرياضي فتحي سند منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 

وكتب فتحي سند :" ياخسارة ..لو ..كنا غلبنا اوزبكستان فى دورة  الأمارات من " كام يوم " ..كنا ..لعبنا مع ايران ..واستفدنا كتير  قبل نلاعبها فى كاس العالم ".


 

اختتم منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة حلمى طولان، استعدادا لمباراته أمام المنتخب الإماراتى فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مساء يوم السبت، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدى الفريق مرانا خفيفا يوم الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفنى على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتى، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتى الذى يملك حلولا كثيرة.

وخلد اللاعبون للراحة بغرفهم عقب نهاية المران لمتابعة قرعة كأس العالم 2026، التى أقيمت قبل قليل بالولايات المتحدة الأمريكية.

اوزبكستان فتحي سند دورة  الامارات المنتخب الإماراتى طولان كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

فتاة البشعة

حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات في كأس العرب

كأس العالم

الاتحاد البلجيكي بشأن قرعة كأس العالم: مجموعة فرنسا ستكون الأصعب

منتخب مصر

التاريخ ينصف الفراعنة.. ماذا قدم منتخب مصر أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المواجهات المباشرة؟

بالصور

سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات

سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية
سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية
سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية

بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال.. المكونات وخطوات التحضير

بسكويت محشي بالشيكولاتة
بسكويت محشي بالشيكولاتة
بسكويت محشي بالشيكولاتة

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

فيديو

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد