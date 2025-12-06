قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 6-12-2025

أظهر جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية؛ ثباتا مع مستهل تعاملات أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم السبت الموافق 6-12-2025 دون تغيير.

استقرار المعدن الأصفر

سجلت تسعيرة المعدن الأصفر ثباتًا في مستهل تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة المصرية، بعد صعود حذره مسجل له أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تخفظ في الصعود

حافظ الذهب على ثباته وسط تحفظات في صعوده بمقدار طفيف لم يتجاوز 20 جنيها في المتوسط على مدار يومين اثنين على التوالي .

وجدد سعر الذهب في مصر صعوده للمرة الثانية على التوالي بدأت أمس الجمعة ومن قبلها الخميس الماضي.

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة مقارنة بما كان عليه أمس الخميس؛ ليستكمل مسلسل ارتفاعه بقيمة تبلغ 20 جنيها في المتوسط.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات أسبوعية

على مدار الأسابيع السابقة؛ تعرض سعر الذهب لسلسلة من التراجعات مقدارها كسر حاجز الـ500 جنيه داخل محلات الصاغة وسط حالة من الترقب في الأسواق.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5600 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6400 جنيه للبيع و 6434 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5600 جنيه للبيع و 5630 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  4800 جنيه للبيع و 4825 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3733 جنيها للبيع و 3753 جنيها للشراء.

سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو  44.8 ألف جنيه للبيع و 45.04 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4234 دولار للبيع و 4235 دولارا للشراء.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر الذهب عالميًا 

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات الخميس، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأسعار يأتي وسط حالة ترقب لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتحرك الذهب في نطاق ضيق بعد وصوله مؤخرًا إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

وتُرجّح الأسواق خفض الفائدة خلال اجتماع 9-10 ديسمبر، مدعومة ببيانات أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل، بعد تراجع مؤشر ADP للوظائف بصورة مفاجئة، إلى جانب قراءة متباينة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي (ISM) الذي كشف عن تباطؤ الطلب وتراجع الضغوط التضخمية.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات جديدة في وقت لاحق اليوم تشمل تقرير «تشالينجر» لتسريح العمال، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ويواصل ضعف الدولار تقديم دعم أساسي للذهب، حيث يتداول مؤشر الدولار الأمريكي حول 98.80 عند أدنى مستوى في شهر، مع استمرار الهبوط لليوم السابع على التوالي.

وفي المقابل، تعزز ارتفاعات العائد على سندات الخزانة العالمية الضغوط على المعدن، عقب قفزة في عوائد السندات اليابانية إلى 1.9%– أعلى مستوى منذ 2007– والتي ارتد صداها إلى الأسواق الأمريكية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.08%.

