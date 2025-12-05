قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

محمد صبيح

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر مستوى جديد، ليواصل جذب الأنظار باعتباره الأكثر تداولًا في الأسواق، وسط متابعة يومية من المواطنين لمعرفة أحدث المستجدات.

أسعار الذهب الآن

عيار 24: سعر البيع 6405 جنيه، سعر الشراء 6385 جنيه

عيار 22: سعر البيع 5870 جنيه، سعر الشراء 5850 جنيه

عيار 21: سعر البيع 5605 جنيه، سعر الشراء 5585 جنيه

عيار 18: سعر البيع 4805 جنيه، سعر الشراء 4785 جنيه

عيار 14: سعر البيع 3735 جنيه، سعر الشراء 3725 جنيه

عيار 12: سعر البيع 3205 جنيه، سعر الشراء 3190 جنيه

الأونصة: سعر البيع 199240 جنيه، سعر الشراء 198530 جنيه

الجنيه الذهب: سعر البيع 44840 جنيه، سعر الشراء 44680 جنيه

الأونصة بالدولار: 4227.97 دولار

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

شهد سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم تسجيل 6405 جنيه للبيع و6385 جنيه للشراء داخل محال الصاغة، ليظل الأعلى سعرًا بين الأعيرة نتيجة لارتفاع درجة نقائه.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5870 جنيه للبيع و5850 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المحلي 5605 جنيه للبيع و5585 جنيه للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 18 عند 4805 جنيه للبيع و4785 جنيه للشراء، في حين سجل سعر الذهب عيار 14 مستوى 3735 جنيه للبيع و3725 جنيه للشراء داخل محال الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3205 جنيه للبيع و3190 جنيه للشراء، فيما بلغت الأونصة نحو 199240 جنيه للبيع و198530 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 44840 جنيه للبيع و44680 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة العالمية في التعاملات الفورية 4227.97 دولار.

