أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر مستوى جديد، ليواصل جذب الأنظار باعتباره الأكثر تداولًا في الأسواق، وسط متابعة يومية من المواطنين لمعرفة أحدث المستجدات.

أسعار الذهب الآن

عيار 24: سعر البيع 6405 جنيه، سعر الشراء 6385 جنيه

عيار 22: سعر البيع 5870 جنيه، سعر الشراء 5850 جنيه

عيار 21: سعر البيع 5605 جنيه، سعر الشراء 5585 جنيه

عيار 18: سعر البيع 4805 جنيه، سعر الشراء 4785 جنيه

عيار 14: سعر البيع 3735 جنيه، سعر الشراء 3725 جنيه

عيار 12: سعر البيع 3205 جنيه، سعر الشراء 3190 جنيه

الأونصة: سعر البيع 199240 جنيه، سعر الشراء 198530 جنيه

الجنيه الذهب: سعر البيع 44840 جنيه، سعر الشراء 44680 جنيه

الأونصة بالدولار: 4227.97 دولار

