سعر الذهب اليوم الجمعة 5-12-2025

شهد سعر الذهب في تداولات أول التعاملات الصباحية خلال اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025؛ حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة.

ثبات الذهب

وسجل سعر جرام الذهب استقرارا خلال أول التعاملات اليوم بدون أي تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

المعدن الأصفر يهبط

وتراجع سعر الذهب في مصر مقدار طفيفا مع بدء تعاملات مساء أمس الخميسعلي مستوي محلات الصاغة المختلفة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية، بقيمة 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب أسبوعي

تعرض الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ما بين 20 حتى 50 جنيها في المتوسط، بالرغم من تعرضه للهبوط على مدار الأسابيع القلائل الماضية بمقدار اقترب من 550 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو 5580 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6377 جنيه للبيع و 6405 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5580 جنيه للبيع و 5605 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4782 جنيه للبيع و 4804 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3720 جنيه للبيع و 3736 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4199 دولار للبيع و 4200 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.64 ألف جنيه للبيع و 44.84 ألف جنيه للشراء

تعليقات الخبراء

حذر خبراء من وجود محفزات عالمية محتملة قد تعيد أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات الجمعة، على رأسها توقعات خفض أسعار الفائدة العالمية وتقلبات الأسواق.

وأكد الخبراء أن أي اضطراب في أسواق العملات أو بيانات اقتصادية مفاجئة قد يدفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن.

وأشار التجار المحليون إلى أن متابعة الأوقية والسبائك الصغيرة ستكون حاسمة قبل تحديد أي تحركات سعرية مهمة الجمعة.

وأوضح خبراء السوق أن المستثمرين والمتعاملين يترقبون تحرك الأسعار لتحديد مستوى الشراء أو البيع المناسب، مع بقاء السوق المصري حساسًا لأي تغييرات عالمية.

وتوقعوا أن يكون يوم الجمعة حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمالية ارتفاع طفيف إذا استمرت العوامل العالمية المؤثرة.