قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 5-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في تداولات أول التعاملات الصباحية خلال اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025؛ حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة.

ثبات الذهب

وسجل سعر جرام الذهب استقرارا خلال أول التعاملات اليوم بدون أي تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

المعدن الأصفر يهبط

وتراجع سعر الذهب في مصر مقدار طفيفا مع بدء تعاملات مساء أمس الخميسعلي مستوي محلات الصاغة المختلفة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية، بقيمة 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تذبذب أسبوعي

تعرض الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ما بين 20 حتى 50 جنيها في المتوسط، بالرغم من تعرضه للهبوط على مدار الأسابيع القلائل الماضية بمقدار اقترب من 550 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو  5580 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6377 جنيه للبيع و 6405 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5580 جنيه للبيع و 5605 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4782 جنيه للبيع و 4804 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3720 جنيه للبيع و 3736 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4199 دولار للبيع و 4200 دولار للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.64 ألف جنيه للبيع و 44.84 ألف جنيه للشراء

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

تعليقات الخبراء

حذر خبراء من وجود محفزات عالمية محتملة قد تعيد أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات الجمعة، على رأسها توقعات خفض أسعار الفائدة العالمية وتقلبات الأسواق.

وأكد الخبراء أن أي اضطراب في أسواق العملات أو بيانات اقتصادية مفاجئة قد يدفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن.

وأشار التجار المحليون إلى أن متابعة الأوقية والسبائك الصغيرة ستكون حاسمة قبل تحديد أي تحركات سعرية مهمة الجمعة.

وأوضح خبراء السوق أن المستثمرين والمتعاملين يترقبون تحرك الأسعار لتحديد مستوى الشراء أو البيع المناسب، مع بقاء السوق المصري حساسًا لأي تغييرات عالمية.

وتوقعوا أن يكون يوم الجمعة حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمالية ارتفاع طفيف إذا استمرت العوامل العالمية المؤثرة.

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

تحديث بطاقة التموين

جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

أسعار تذاكر النقل العام الجديدة

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

ترشيحاتنا

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد