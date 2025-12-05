قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة

محمد غالي

يبحث عدد من المواطنون عن كيفية التقديم بوظيفة معاون نيابة، والتي أعلنت عنها النيابة العامة ببدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024.

وظيفة معاون نيابة

تلقي طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة دعم النيابة العامة بعناصر مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهام العمل القضائي وفق معايير الكفاءة والانضباط.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة


تشمل المستندات المطلوبة للتقديم ملفا متكاملا يضم طلب التعيين باسم المستشار النائب العام وصورة طولية رسمية بخلفية بيضاء وشهادة التخرج موضحا بها المجموع الكلي وشهادة تقديرات سنوات الدراسة. 

كما تتضمن الأوراق قيد ميلاد مميكن وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده أو شهادة تحركات في حال سفره أو شهادة وفاة عند الاقتضاء.

ويشترط تقديم صورة الموقف من التجنيد وصور من بطاقات الرقم القومي للمتقدم ووالده إضافة إلى مستندات الملكية الخاصة بالعقارات أو الأراضي وشهادة الحيازة الزراعية عند وجودها. 

كما يتطلب الملف أربع صور شخصية حديثة بالبدلة وشهادات معتمدة من جهات عمل الوالدين توضح الوظيفة والراتب والمؤهل.

ويشمل الملف أيضا القيود العائلية للوالد والجدين مع ثلاث نسخ من كل قيد إلى جانب تسجيل البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة وطباعتها خمس نسخ واعتماد الكشف الطبي وفقا للضوابط المقررة. 

وتستقبل النيابة الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة


وضعت النيابة العامة عددا من الشروط الأساسية للتقدم إلى الوظيفة أبرزها ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد وألا يتجاوز عمره 30 عاما في تاريخ غلق باب التسجيل الإلكتروني. 

كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها المجلس الأعلى للقضاء والتأكد من توافر السمات الشخصية واللياقة اللازمة.

ويخضع المتقدم لمجموعة من الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة ويتحمل التكلفة المالية كاملة وفقا للضوابط المعتمدة من الجهات القضائية.

إجراءات الحصول على ملف التقديم

يتم الحصول على الملف من مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي عقب سداد مبلغ 2500 جنيه عبر التحويل البنكي لحساب صندوق تنمية الموارد البشرية بالنيابة العامة بالبنك الأهلي المصري مع تقديم أصل إيصال السداد وصورة المؤهل.

وتحدد النيابة مواعيد منفصلة للذكور والإناث على النحو الآتي:

الذكور
طلب الملفات من 13 ديسمبر 2025 حتى 18 ديسمبر 2025
تقديم الملفات من 23 ديسمبر 2025 حتى 1 يناير 2026 من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا

الإناث
طلب الملفات من 20 ديسمبر 2025 حتى 25 ديسمبر 2025
تقديم الملفات من 3 يناير 2026 حتى 8 يناير 2026 من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا

ويتم الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جامعة في الجدول المرفق بالملف بعد تسجيل البيانات إلكترونيا باستخدام الرقم السري، وتؤكد النيابة العامة عدم قبول أي ملف بدون أصل المؤهل الدراسي.

