عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
أخبار العالم

أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين" مليء بالأكاذيب والنفاق ويقلب الوضع الحقيقي رأسا على عقب.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: أي اتهامات ضد موسكو بشأن "ترحيل الأطفال الأوكرانيين" لا أساس لها من الصحة وكاذبة تماما.

وقالت الخارجية الروسية: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين" لا يتضمن كلمة واحدة حول مصير القاصرين الأوكرانيين المنقولين إلى أوروبا.

وختمت الخارجية الروسية بيانها: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين" يهدف إلى تحويل الانتباه عن تدهور نظام كييف ومحاولة لتشويه سمعة روسيا.

