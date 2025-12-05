أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين" مليء بالأكاذيب والنفاق ويقلب الوضع الحقيقي رأسا على عقب.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: أي اتهامات ضد موسكو بشأن "ترحيل الأطفال الأوكرانيين" لا أساس لها من الصحة وكاذبة تماما.

وقالت الخارجية الروسية: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين" لا يتضمن كلمة واحدة حول مصير القاصرين الأوكرانيين المنقولين إلى أوروبا.

وختمت الخارجية الروسية بيانها: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين" يهدف إلى تحويل الانتباه عن تدهور نظام كييف ومحاولة لتشويه سمعة روسيا.