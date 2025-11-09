قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، إن موسكو لن تنجر وراء استفزازات الاتحاد الأوروبي بشأن قيود إصدار التأشيرات، مؤكدة أن أي إجراءات انتقامية ستُتخذ بما يخدم المصالح الوطنية الروسية أولًا.

وأضافت زاخاروفا، في مقابلة صحفية أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية مقتطفات منها، اليوم الأحد أن القرارات المتعددة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تهدف إلى "استفزاز روسيا لاتخاذ تدابير مماثلة قد تضر بمصالحها"، في إشارة إلى قرار بروكسل الأخير بوقف إصدار تأشيرات شينغن متعددة الدخول للمواطنين الروس.

وتابعت الدبلوماسية الروسية قائلة: "ليحلموا كما يشاؤون، فالإجراءات الانتقامية ستأتي، لكنها ستستند أولًا إلى مصالحنا الوطنية"، مشيرة إلى أن موسكو مستعدة للرد بأساليب "مماثلة أو هجينة أو غير متكافئة" إذا اقتضت الحاجة.

وأوضحت زاخاروفا أن بعض القرارات التي تصدرها الدول الغربية تكون موجهة بالأساس لاختبار ردود الفعل داخل المجتمع الروسي، محذّرة من أن سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية قد تقود القارة إلى "الانتحار".

وأضافت: "إقصاء الزوار القانونيين والسياح الروس الذين يحملون وثائق رسمية ووسائل مالية تضمن إقامتهم القانونية داخل الاتحاد الأوروبي هو خطوة تدفع أوروبا نحو حتفها، فهي لا تزال تسير على حافة انتحارها"، على حد تعبيرها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت حظر إصدار تأشيرات شينجن متعددة الدخول للمواطنين الروس، بينما أوضح مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة تاس أن التأشيرات القائمة حاليًا ستظل سارية المفعول في الوقت الراهن.

