نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

طلب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من النيابة المختصة تفريغ الكاميرات داخل قاعة السينما، التي أقيم فيها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، لمعرفة القائم بواقعة انتهاك خصوصية الفنانة ريهام عبد الغفور ومحاسبته قانونيًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسئولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.



وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.