ناقد رياضي يشيد بأداء مصطفى شوبير بالأمس

علق الناقد الرياضي أشرف عبدالناصر، على أداء النادي الأهلي بالأمس في البطولة الأفريقية، قائلا: حارس المرمى مصطفى شوبير قدم بالأمس مباراة كبيرة وأداء مشرف، متابعا: بالأمس لاعبي الأهلي كانوا خارج نطاق الخدمة ولم يكن هناك سوا مصطفى شوبير.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصطفى شوبير تمكن بالأمس من إنقاذ مرمى النادي أكثر من مرة، وكذلك اللاعب مروان عطية، مسترسلا: كرة النادي الأهلي أصبحت تائهة لغياب من كان يرسم طريقها.

وأكمل: مصطفى شوبير حارس مرمى متميز ويقدم أداء متميز حتى عند غيابه عن المستطيل الأخضر، متابعا: النادي الأهلي يمتلك أكثر من لاعب يمكنهم أن يصنعوا الفارق، في ظل الإجهاد.

وأكد على أن النادي الأهلي لن يقوم برفع الإيقاف عن اللاعب إمام عاشور، حتى وإن كان الفريق يحتاجه، منوها بأن إمام عاشور حصل على أذن للسفر إلى السعودية لإقامة العمرة.