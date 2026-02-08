سوبارو ليجاسي سيدان بـ 300 ألف جنيه.. صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوبارو ليجاسي موديل 2003

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوبارو ليجاسي موديل 2003، وتنتمي ليجاسي لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سوبارو ليجاسي موديل 2003 الخارجية

سوبارو ليجاسي موديل 2003

تمتلك سيارة سوبارو ليجاسي موديل 2003 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوبارو، وتم تثبيت شعار شركة سوبارو أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سوبارو ليجاسي موديل 2003

سوبارو ليجاسي موديل 2003

تحصل سيارة سوبارو ليجاسي موديل 2003 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 360 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سوبارو ليجاسي موديل 2003 الداخلية

سوبارو ليجاسي موديل 2003

زودت مقصورة سيارة سوبارو ليجاسي موديل 2003 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سوبارو ليجاسي موديل 2003

سوبارو ليجاسي موديل 2003

تتوافر سيارة سوبارو ليجاسي موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .