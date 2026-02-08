الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى دار الشفاء للمعلمين بملوى وديرمواس

انتهت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي ودير مواس من أعمال التطوير الشاملة بمستشفى دار الشفاء للمعلمين بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لأعضاء نقابة المعلمين، تنفيذاً لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وأكد حمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي وديرمواس، أن أعمال تطوير المستشفى تمت بعد عرض مباشر وتنفيذاً لتعليمات نقيب المعلمين خلف الزناتي، وأن العمل يجري حاليًا على استكمال إجراءات الحماية والدفاع المدني، تمهيدًا للحصول على الموافقات النهائية وإعادة افتتاح المستشفى رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتضم المستشفى بعد التطوير 4 غرف عمليات كبرى وصغرى وغرفة إفاقة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، إضافة إلى 39 غرفة فندقية مخصصة للمرضى لتقديم خدمات علاجية متميزة بمستوى فندقي لائق.

كما تشمل المنظومة الطبية وحدة عناية مركزة متكاملة، وبنك دم مجهز، إلى جانب 13 عيادة خارجية تضم نخبة من أكفأ الأطباء في مختلف التخصصات، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة للمترددين على المستشفى.