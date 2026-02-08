قبل ساعات.. الأهلي يحسم صفقة سوبر في الميركاتو الشتوي

يسابق النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة جديدة قبل إغلاق باب القيد في الميركاتو الشتوي رسميا مساء اليوم الأحد.



ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع نادي انبي لحسم صفقة انتقال مودي ناصر نجم الفريق البترولي في ميركاتو الشتاء.



ويسعي النادي الأهلي لحسم صفقة إنتقال مودي ناصر قبل غلق باب القيد بشكل رسمي من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر فى الميركاتو الشتوي.

وتعاقد النادي الأهلي مع الخماسي عمرو الجزار وأحمد عيد ومروان عثمان وهادي رياض ويلسين كامويش في انتقالات اللاعبين الشتوية في يناير.ويُسدل الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الأحد، الستار على فترة القيد الشتوية «يناير» للأندية، والتي انطلقت مطلع الشهر الماضي، لتشمل جميع المسابقات بمختلف أقسامها، سواء فرق الرجال أو المراحل السنية، إضافة إلى كرة الصالات والكرة النسائية.ومن المقرر أن يُغلق باب القيد رسميًا عند تمام الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يكون الموعد النهائي للاستعلامات في الثالثة عصرًا من اليوم نفسه، قبل انتهاء المهلة المحددة بشكل نهائي.وعلى صعيد المنافسة المحلية، يواصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد ما حصد 35 نقطة من 16 مواجهة، مقدمًا مستويات قوية هذا الموسم.ويلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما يأتي الأهلي رابعًا برصيد 27 نقطة، لتبقى المنافسة مشتعلة في المراكز المتقدمة مع اقتراب مراحل الحسم.