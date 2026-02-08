قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

قبل ساعات.. الأهلي يحسم صفقة سوبر في الميركاتو الشتوي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يسابق النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة جديدة قبل إغلاق باب القيد في الميركاتو الشتوي رسميا مساء اليوم الأحد.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع نادي انبي لحسم صفقة انتقال مودي ناصر نجم الفريق البترولي في ميركاتو الشتاء.

ويسعي النادي الأهلي لحسم صفقة إنتقال مودي ناصر قبل غلق باب القيد بشكل رسمي من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر فى الميركاتو الشتوي.

وتعاقد النادي الأهلي مع الخماسي عمرو الجزار وأحمد عيد ومروان عثمان وهادي رياض ويلسين كامويش في انتقالات اللاعبين الشتوية في يناير.

ويُسدل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الستار على فترة القيد الشتوية «يناير» للأندية، والتي انطلقت مطلع الشهر الماضي، لتشمل جميع المسابقات بمختلف أقسامها، سواء فرق الرجال أو المراحل السنية، إضافة إلى كرة الصالات والكرة النسائية.

ومن المقرر أن يُغلق باب القيد رسميًا عند تمام الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يكون الموعد النهائي للاستعلامات في الثالثة عصرًا من اليوم نفسه، قبل انتهاء المهلة المحددة بشكل نهائي.

وعلى صعيد المنافسة المحلية، يواصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد ما حصد 35 نقطة من 16 مواجهة، مقدمًا مستويات قوية هذا الموسم.

ويلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما يأتي الأهلي رابعًا برصيد 27 نقطة، لتبقى المنافسة مشتعلة في المراكز المتقدمة مع اقتراب مراحل الحسم.

الأهلي انبي الميركاتو الشتوي اد الكرة مودي ناصر

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

بحضور الأنبا ميخائيل.. ختام مؤتمر الخريجين السنوي بكنيسة العذراء بحلوان

التمور

2 مليون طن سنويًا..الزراعة: مصر تحتل الصدارة العالمية في إنتاج التمر

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

المطاعم السياحية تدعو أعضاءها للمشاركة في يوم السياحة العربي 2026

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

