قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل غلق باب القيد بساعات.. الأهلي يسيطر والزمالك يدخل التاريخ
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذرت هيئة الدواء من الاستخدام غير المنضبط لحقن التخسيس، مؤكدة أنها مستحضرات دوائية حديثة تخضع لرقابة صارمة، ولا يجوز تناولها إلا بوصفة طبية وتحت إشراف متخصص، لما قد تسببه من مخاطر صحية جسيمة في حال إساءة استخدامها.

كيف تعمل حقن التخسيس؟

وقال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن حقن التخسيس هي أدوية تمت الموافقة عليها مؤخرًا، وتعمل على تنظيم الوزن من خلال التأثير على بعض وظائف الجسم الحيوية، خاصة البنكرياس والجهاز الهضمي، بما يسهم في تقليل الشهية وإبطاء امتصاص الجلوكوز.

وأوضح أن هذه الحقن تُعد من الأدوية الوصفية التي لا يجوز استخدامها دون الرجوع إلى طبيب مختص، نظرًا لاختلاف تأثيرها من شخص لآخر.

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

الجرعات تختلف حسب الحالة الصحية

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن الجرعات العلاجية تختلف وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، وتعتمد على الفحوصات والتحاليل الطبية، مشددًا على أن التقييم الطبي الدقيق هو العامل الأساسي لتحديد مدى ملاءمة هذه الأدوية للمريض.

مخاطر حقن التخسيس على الجسم

وأشار إلى أن الاستخدام العشوائي أو دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى بعض الفئات.

تحذير من الشراء عبر الإنترنت

وحذّر من شراء أو تداول حقن التخسيس عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، في ظل انتشار أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر.

وشدد على أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة والمعتمدة لصرف الأدوية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

فئات تحتاج إلى حذر خاص

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن بعض الفئات، وعلى رأسها مرضى السكري والغدة الدرقية، تحتاج إلى حذر شديد عند استخدام هذه الحقن، مؤكدًا أن الطبيب المختص هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مدى أمان العلاج وتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

هيئة الدواء المصرية حقن التخسيس هيئة الدواء الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

التبرع بالجلد

مقترح برلماني.. كيف يفيد الجلد المتبرع به مصابي الحروق

السمك البلطي

حشرة في الأسماك تثير الجدل.. طبيبة بيطرية تحسم الحقيقة

المخ

المخ البانيه في البيت.. أسرار الطراوة من الداخل والقرمشة من الخارج

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد