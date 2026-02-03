مفيدة وآمنة.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بشأن حقنة التخسيس.. فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك بعض الأمور الوراثية تجعل بعض الأشخاص يصابون بالمشكلات القلبية، لكن من الأمور الخطيرة على القلب زيادة الوزن، والتدخين.

وأوضح أن بعض الأشخاص تتجه لتناول الأعشاب، من أجل القضاء على الوزن الزائد، لكن على الجميع الحذر من تناول جرعات التخسيس دون إشراف الطبيب.

مفيدة وآمنة

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن البعض يتجه لـ حقن التخسيس، موضحًا أن حقن التخسيس في المطلق هي مفيدة وآمنة وهي فعالة لكن تكون تحت أشراف طبيب.

منظمة الصحة العالمية

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت حقنة التخسيس ضمن الأدوية الحديثة لـ السرطان، وتم اقرار هذه الحقنة كدواء أمن، فهي آمنة وفعالة، لان هناك جرعات يتم الحصول عليها.

وأشار إلى أن الطبيب المتخصص في هذا الأمر هو من يحدد الجرعة،مما هو المناسب مع الأمراض التي يعاني من الإنسان.

وتابع أن حقنة التخسيس لها أعراض جانبية مثل أي دواء، وأن جميع الادوية لها أعراض جانبية، ولذلك نؤكد أن الدواء الذي ليس له أعراض جانبية لا يكون له فائدة وغير مؤثر.