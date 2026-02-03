قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مفيدة وآمنة.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بشأن حقنة التخسيس.. فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان
أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك بعض الأمور الوراثية تجعل بعض الأشخاص يصابون بالمشكلات القلبية، لكن من الأمور الخطيرة على القلب زيادة الوزن، والتدخين.

وأوضح أن بعض الأشخاص تتجه لتناول الأعشاب، من أجل القضاء على الوزن الزائد، لكن على الجميع الحذر من تناول جرعات التخسيس دون إشراف الطبيب.

مفيدة وآمنة

 

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن البعض يتجه لـ حقن التخسيس، موضحًا أن حقن التخسيس في المطلق هي مفيدة وآمنة وهي فعالة لكن تكون تحت أشراف طبيب.

منظمة الصحة العالمية

 

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت حقنة التخسيس ضمن الأدوية الحديثة لـ السرطان، وتم اقرار هذه الحقنة كدواء أمن، فهي آمنة وفعالة، لان هناك جرعات يتم الحصول عليها.

وأشار إلى أن الطبيب المتخصص في هذا الأمر هو من يحدد الجرعة،مما هو المناسب مع الأمراض التي يعاني من الإنسان.

وتابع أن حقنة التخسيس لها أعراض جانبية مثل أي دواء، وأن جميع الادوية لها أعراض جانبية، ولذلك نؤكد أن الدواء الذي ليس له أعراض جانبية لا يكون له فائدة وغير مؤثر.

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان

مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان

الإفتاء

هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الإفتاء يجيب

العلاج بالرقية الشرعية

هل يجوز العلاج بالرقية الشرعية بعد سنوات من المرض؟.. أمين الإفتاء يجيب

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

