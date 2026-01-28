السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين

في إطار حرصه على صحة المواطنين، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة التدخين وتأثيره السلبي على الصحة العامة، وخاصة في ما يتعلق بتهديده المباشر لحياة المدخنين من خلال الإصابة بسرطان الرئة.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، حيث تحدث عن التأثيرات السلبية للتدخين على الصحة ، وكيف أن مصر بحاجة إلى رفع الوعي حول هذه المخاطر، من خلال عدة محاور :

1. التأثير الإيجابي للقطاع الخاص في الرعاية الصحية

بدأ الدكتور جمال شعبان، حديثه بالإشارة إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال الرعاية الصحية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن افتتاح مستشفى كليوباترا في التجمع، بالشراكة مع الحكومة، يعد خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الصحية في البلاد.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة في تعزيز القطاع الخاص الصحي في إطار التأمين الصحي الشامل، الذي يسعى إلى تقديم خدمات طبية أفضل لجميع المواطنين.

2. التدخين: القاتل الصامت

انتقل الدكتور جمال شعبان ، إلى الحديث عن أخطر مشكلة صحية تهدد حياة الكثيرين، وهي التدخين.

وقال إنه لا يمكن تجاهل تأثير السجائر على صحة الإنسان، حيث أنها تعد من أسوأ العادات التي يمكن أن تضر بالجسم.

وحذر شعبان ، من أن التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في مصر والعالم.

3. التدخين أخطر من السلاح النووي

وفي تصريح قوي، أكد جمال شعبان أن السجائر أخطر من السلاح النووي، موضحا ذلك بقوله: إن التدخين لا يقتصر فقط على زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، بل يهدد أيضًا صحة الجسم بأسره، من خلال تأثيره السلبي على القلب، الرئتين، الجهاز الهضمي، وحتى الجلد.

وأشار إلى أن التدخين يسبب أمراضًا مزمنة ومتنوعة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، مما يجعله من أكبر التهديدات لصحة الإنسان.

4. السرطان: التوقيت الحاسم في العلاج

شدد الدكتور جمال شعبان على أن اكتشاف مرض السرطان في مراحله المبكرة يزيد من فرص العلاج والشفاء. وأوضح أنه إذا تم اكتشاف سرطان الرئة في المراحل الأولى، فإن فرصة العلاج تكون أعلى بكثير. ولكن إذا انتشر السرطان في أجزاء أخرى من الجسم، يصبح العلاج أكثر صعوبة، ويقل معدل الشفاء. لذلك، فإن الكشف المبكر يعتبر من أهم العوامل في مكافحة المرض.

5. دعوة للمدخنين: التوقف الآن أفضل من الندم لاحقًا

في ختام حديثه، دعا جمال شعبان جميع المدخنين إلى التوقف عن هذه العادة القاتلة، مؤكدًا أن القرار الأفضل هو الابتعاد عن السجائر قبل أن يواجهوا العواقب الصحية الوخيمة. وذكر أن الصحة لا تقدر بثمن، وأن المدخنين لا يدركون غالبًا مدى الضرر الذي يسببه التدخين لجسمهم حتى تظهر الأعراض المتأخرة مثل السرطان.

حياة صحية تبدأ بإيقاف التدخين

أوصى الدكتور جمال شعبان الجميع بأن يبدأوا في اتخاذ خطوات جادة نحو التوقف عن التدخين، حفاظًا على حياتهم وصحتهم. وتأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث يتزايد خطر الأمراض المزمنة مثل السرطان نتيجة التلوث البيئي والتدخين، مما يتطلب وعيًا أكبر من الجميع لاتخاذ القرارات الصائبة.