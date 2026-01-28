100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

أكد المستشار أشرف عبد العزيز، خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر قناة ON E، دعمه الكامل للاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، مشيرًا إلى أن علاقته به إنسانية في المقام الأول قبل أن تكون مهنية أو رياضية.

وقال عبد العزيز إنه وقف بجانب كهربا باعتباره «ابنًا له» قبل أن يكون لاعب كرة قدم، موضحًا أن الحسابات المالية الخاصة باللاعب لا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وأعرب المستشار أشرف عبد العزيز عن أمنيته في عودة كهربا مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك القدرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة في حال عودته.