الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

52.38 جنيه سعر الدولار في مصر

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في معظم  البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية بالتوازي مع بدء العمل اليوم الموافق 15-3-2026.

ومنذ الخميس الماضي وحتي مستهل تداولات اليوم، بقى الدولار كما هو دون تغيير بعد زيادة اقتربت من 3 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

وتأثر سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بتداعيات الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني؛ ليصعد بمقدار اقترب من 15% من قيمته أمام الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيهًا للشراء و 52.52 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر أقل دولار نحو 51.9 جنيهًا للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيهًا للشراء و 52.03 جنيهًا للبيع في بنكي " القاهرة و العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيهًا للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع في بنوك "المصري الخليجي، التنمية الصناعية، سايب".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنكي" الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.35 جنيهًا للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد".

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.39 جنيهًا للشراء و 52.49 جنيهًا للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB،HSBC، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، نكست، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، مصر،  الأهي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيهأ للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " نكست، قناة السويس".

بلغ أعلى سعر دولار نحو 52.5 جنيهًا للشراء و 52.6 جنيهًا للبيع في بنكي " مصرف أبوظبي الإسلامي و كريدي أجريكول".

ووصل ثاني أعلى سعر دولار نحو  52.49 جنيهًا للشراء و 52.59 جنيهًا للبيع في ميد بنك.

قلص البنك المركزي المصري؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري بشكل دوري؛  العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه بما يساوي 3.9 مليار دولار ، مقارنة  208 مليار جنيه بما يعادل 4.34 مليار دولار تم استهداف طرحها في الأسبوع الماضي. 

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، تضمن طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه" بنفس القيمة التي تم طرحها في الأسبوع الماضي

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

