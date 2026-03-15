إيران تؤكد مقتـ.ــل اللواء عبد الله جلالي في قصف "أمريكي – إسرائيلي"

أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل اللواء عبد الله جلالي، أحد كبار قادة الجيش الإيراني.

وينضم جلالي بذلك إلى عدد من القادة الإيرانيين في الجيش وخارجه الذين قضوا في قصف أمريكي–إسرائيلي مشترك منذ أواخر فبراير.

وذكر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني أن العدو يُتهم بمحاولة الخداع عبر تقليد الطائرة الإيرانية "شاهد 136" وإطلاق اسم "طائرة لوكاس" عليها لاستهداف دول المنطقة وتشويه صورة إيران.

وتابع مؤكدًا الموقف الدفاعي لإيران، مشيرًا إلى أنها تتصرف وفق القانون، وتستهدف فقط مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مع تحمّل المسؤولية الرسمية عن ذلك.

وأضاف أن الوحدة والتعاون والثقة المتبادلة بين الدول المجاورة تمثل عاملًا مهمًا في منع العدو من توسيع مؤامراته وإحباط تحركاته المخادعة.