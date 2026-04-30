منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته

تغيب الطفل معاذ صبري سلامة عن منزله منذ يوم 26 أبريل الماضي في ظروف غامضة بحلوان.

وأكد والده صبري سلامة فغي استغاثة له بموقع صدى البلد أن نجله معاذ صبري يتغيب عن المنزل منذ يوم 26 أبريل الماضي ولا يعلم عنه شيء حتى الآن.

وقال والد الطفل معاذ إنه لجأ إلى قسم شرطة حلوان وتم عمل محضر برقم 3830 .

وتقوم إدارة قسم حلوان بجهود كبيرة في البحث عن الطفل معاذ بتفريغ جميع الكاميرات المرتبطة بخط سيره من أجل معرفه مكانه .

وأكد والد الطفل معاذ إنه يعيش أياما صعبة للغاية في ظل فقد نجله مطالبا الجميع بالوقوف معه من أجل العثور عليه وعودته مرة أخرى إلى منزله .