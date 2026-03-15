"بوجاتي" تُعيد إحياء نموذج نادر من فيرون ساهم في تحقيق رقم السرعة التاريخي |صور

رغم مرور سنوات طويلة على توقف إنتاج بوجاتي فيرون، ما زالت شركة Bugatti تحافظ على إرث هذه الأيقونة التي غيرت معايير السيارات الخارقة، ومؤخرا كشفت الشركة عن إعادة ترميم نموذج استثنائي من فيرون يحمل اسم "سوبر سبورت إصدار سيارة الرقم القياسي"، وهو نموذج أولي لعب دور مهم في تطوير النسخة التي حطمت الأرقام القياسية.

هذا النموذج لم يصنع في الأساس للبيع، إذ بدأ حياته كنموذج تجريبي قبل مرحلة الإنتاج، قبل أن ينتقل لاحقا إلى ملكية خاصة، وبعد أكثر من عقد من الزمن، خضع لعملية ترميم دقيقة استمرت نحو ستة أشهر، أعادته تقريبا إلى حالته الأصلية، مع منحه الهوية البصرية الشهيرة الخاصة بنسخة الرقم القياسي، والمتمثلة في الطلاء الأسود مع البرتقالي واستخدام مكثف لألياف الكربون المكشوفة.

السيارة تحمل الرمز 2.1 ضمن نماذج ما قبل الإنتاج، وقطعت مسافة تتجاوز 70,800 كيلومتر، وهو رقم كبير نسبيا بالنسبة لسيارة من هذا الطراز، إذ إن معظم سيارات فيرون تقضي حياتها داخل مجموعات خاصة أو معارض دون استخدام فعلي.

ورغم أن هذا النموذج ليس السيارة التي سجلت الرقم القياسي للسرعة عام 2010، فإنه ساهم بشكل مباشر في تطوير النسخة التي حققت سرعة بلغت 431 كم/س، وهو الرقم الذي تم تسجيله بقيادة السائق الفرنسي Pierre-Henri Raphanel، ومن اللافت أن النسخ الإنتاجية الخمس التي احتفلت بهذا الإنجاز كانت محددة إلكترونيا بسرعة 415 كم/س للحفاظ على سلامة الإطارات.

لم يقتصر دور السيارة على الاختبارات التقنية فقط، بل استخدمتها بوجاتي أيضا في الأنشطة الترويجية قبل إطلاق النسخة الإنتاجية، حيث شاركت في جولات عالمية وعروض إعلامية وجلسات تصوير للتعريف بطراز سوبر سبورت الذي كان آنذاك أحد أهم إنجازات الشركة.

وخلال عملية الترميم، استبدلت بوجاتي بعض المكونات الخاصة بالنماذج الأولية بأجزاء مطابقة لمواصفات النسخ الإنتاجية، بينما بقيت المنظومة الميكانيكية دون تغيير.

تعتمد السيارة على محرك W16 سعة 8.0 لتر مزود بأربعة شواحن توربينية يولد قوة 1183 حصانا وعزم دوران يبلغ 1500 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي وناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات.

ومع أن الإنتاج الرسمي من فيرون اقتصر على 450 سيارة فقط، فإن ظهور هذا النموذج الأولي اليوم بحالة مكتملة يجعله قطعة نادرة في تاريخ السيارات الخارقة، ويتوقع أن تصل قيمته إلى رقم مرتفع للغاية في حال عرضه للبيع.