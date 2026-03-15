الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

رام تكشف عن أحدث سيارة فان.. بروماستر سيتي 2027 | صور

صبري طلبه

كشفت رام الأمريكية عن الجيل الجديد من سيارة الفان Ram بروماستر سيتي 2027، وتشير المعلومات الأولية إلى أن عملية تصنيع السيارة ستتم في تركيا قبل إنطلاقها إلى عدد من الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي.

محرك رام بروماستر سيتي 2027 

تعتمد السيارة رام على محرك بنزين رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني بسعة 1.6 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 166 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ نحو 299 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات من Aisin، حيث يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

رام بروماستر سيتي 2027 

تجهيزات رام بروماستر سيتي 2027 

زودت المقصورة الداخلية للسيارة بمجموعة من التقنيات الحديثة، ومن أبرز هذه التجهيزات شاشة معلومات وترفيه بقياس 10 بوصات، بالإضافة إلى دعم أنظمة الاتصال مع الهواتف الذكية مثل Android Auto وApple CarPlay، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه تقريباً، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

خيارات متعددة للركاب والأعمال

تطرح السيارة بعدة تكوينات مختلفة حيث يمكن الحصول عليها بنسخة مخصصة لنقل الركاب تتسع لخمسة أو ثمانية مقاعد بحسب الفئة، وفي الوقت نفسه توفر الشركة نسخة أخرى موجهة للأعمال التجارية مخصصة لنقل البضائع.

رام بروماستر سيتي 2027 

وتشير البيانات الأولية إلى أن القدرة المتوقعة للحمولة تتجاوز 2000 رطل، أي ما يعادل نحو 907 كيلوجرامات، كما يمكن للسيارة سحب حمولة مماثلة تقريباً، وهو ما يجعلها مناسبة للاستخدامات التجارية إلى جانب الأعمال اليومية.

ويبلغ طول السيارة نحو 5.33 متر، بينما تصل قاعدة العجلات إلى حوالي 3.28 متر، ويصل ارتفاع السيارة إلى نحو 1.95 متر، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية ذات تصميم حاد، إضافة إلى مصابيح ضباب، وعجلات من الألمنيوم بقياس 17 بوصة.

رام بروماستر سيتي 2027 
ميرهان حسين
