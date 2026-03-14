بورشه تقدم كايين S الكهربائية الجديدة.. بهذا السعر

تستمر بورشه في تعزيز مكانتها عبر نسختها الرياضية كايين S، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة، مع تمتعها بقدرات الدفع الكهربائية، وسط موديلات 2026.

بورشه كايين S والقدرات الفنية

تعتمد بورشه كايين S على نظام دفع كهربائي يعتمد على محركين يعملان معاً لتوفير نظام الدفع الرباعي، ويأتي هذا التكوين ليمنح السيارة قدرة أعلى على توزيع القوة بين العجلات وتحقيق ثبات أفضل في ظروف القيادة المختلفة.

وتتفوق الفئة S من حيث الأداء مقارنة بالنسخة القياسية، حيث تصل قوتها إلى 536 حصاناً، بينما يمكن أن ترتفع القوة الإجمالية عند الاستفادة الكاملة من النظام الكهربائي إلى نحو 657 حصاناً، وهو ما يضع السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الأداء المرتفع.

أداء وتسارع بورشه تقدم كايين S

تعكس الأرقام المعلنة عن الأداء الطبيعة الرياضية التي تشتهر بها سيارات العلامة الألمانية، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط، وهو رقم يعكس قدرات التسارع العالية لمنظومة الدفع الكهربائي.

كما تصل السرعة القصوى إلى نحو 250 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها واحدة من السيارات الكهربائية التي تجمع بين الأداء الرياضي والقدرة على الاستخدام مع الأداء السريع.

وتعتمد السيارة على حزمة بطاريات بسعة تصل إلى 108 كيلوواط ساعة، وهي سعة تهدف إلى توفير مدى قيادة مناسب، وتشير التقديرات الأولية إلى أن السيارة قادرة على قطع مسافة تصل إلى نحو 320 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

يضع هذا الرقم السيارة ضمن الطرازات الكهربائية التي توفر مدى عملياً لهذه الفئة، كما تدعم السيارة تقنيات الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، ما يسمح بتقليل زمن التوقف لإعادة شحن البطارية عند استخدام محطات الشحن السريع.

السعر العالمي للسيارة بورشه كايين S

تتوفر السيارة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 128.65 ألف دولار للفئة الأساسية، بينما يصل السعر في الفئات الأعلى تجهيزاً إلى نحو 165.35 ألف دولار.