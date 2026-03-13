750 نسخة فقط.. انطلاق أودي RS3 الرياضية وبهذا السعر

كشفت أودي عن نسخة خاصة من طراز RS3 تحمل اسم Competition Limited، ويأتي هذا الإصدار احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تقديم محرك الخمس أسطوانات الذي ارتبط تاريخيًا بالعديد من الطرازات الرياضية للعلامة الألمانية.

ويتميز الطراز الجديد بكونه إصدارًا محدود الإنتاج، حيث قررت الشركة طرح 750 سيارة فقط على مستوى العالم، ما يجعله واحدًا من الإصدارات الخاصة التي تستهدف فئة محددة من عشاق السيارات الرياضية.

أودي RS3

وتتوفر هذه النسخة في هيكلين مختلفين، الأول ضمن فئة الهاتشباك المعروفة باسم سبورت باك، والثاني في هيئة سيدان تقليدية، مع احتفاظ النسختين بنفس الهوية الرياضية التي تميز عائلة RS.

تصميم أودي RS3 الرياضية

يحافظ الطراز الجديد على الخطوط التصميمية الحادة التي اعتادت أودي تقديمها في سياراتها الرياضية، حيث يظهر ذلك في الواجهة الأمامية التي تتضمن شبكة كبيرة الحجم مع فتحات تهوية بارزة تسهم في تحسين تدفق الهواء إلى المحرك، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED.

أودي RS3

محرك أودي RS3

تعتمد أودي RS3 Competition Limited على محرك مكون من خمس أسطوانات بسعة 2.5 لتر مزود بشاحن توربيني، وهو المحرك الذي يمثل أحد أبرز عناصر الهوية التقنية لهذا الطراز.

ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 400 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران نحو 500 نيوتن متر، ويتم نقل القوة إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الرباعي كواترو المعروف في سيارات أودي الرياضية.

أودي RS3

أداء وتسارع أودي RS3

تظهر قدرات RS3 Competition Limited بشكل واضح في أرقام الأداء، حيث تستطيع السيارة التسارع من حالة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، كما تصل السرعة القصوى إلى نحو 290 كيلومتر في الساعة.

أودي RS3

الأسعار وموعد إنطلاق أودي RS3

حددت أودي أسعار النسخة المحدودة من RS3 وفقًا لنوع الهيكل، ويبدأ سعر نسخة سبورت باك من نحو 108,365 يورو، في حين يبلغ سعر نسخة السيدان حوالي 110,005 يورو، وتشير المعلومات إلى أن عمليات التسليم في الأسواق الأوروبية من المتوقع أن تبدأ خلال منتصف عام 2026.