قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
أول تعليق من حمزة عبد الكريم على تأهل فريقه إلى نهائي كأس الملك
مصطفى بكري يناشد الحكومة: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة ورفع المعاناة عن أصحابها
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. وروجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية
قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفها
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر رمانة ميزان الشرق الأوسط
مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه لمغربية الصحراء ويؤكد وحدة أراضي المغرب
الأهلي يبدأ استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

750 نسخة فقط.. انطلاق أودي RS3 الرياضية وبهذا السعر

أودي RS3
أودي RS3
صبري طلبه

كشفت أودي عن نسخة خاصة من طراز RS3 تحمل اسم Competition Limited، ويأتي هذا الإصدار احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تقديم محرك الخمس أسطوانات الذي ارتبط تاريخيًا بالعديد من الطرازات الرياضية للعلامة الألمانية.

ويتميز الطراز الجديد بكونه إصدارًا محدود الإنتاج، حيث قررت الشركة طرح 750 سيارة فقط على مستوى العالم، ما يجعله واحدًا من الإصدارات الخاصة التي تستهدف فئة محددة من عشاق السيارات الرياضية.

 أودي RS3 

وتتوفر هذه النسخة في هيكلين مختلفين، الأول ضمن فئة الهاتشباك المعروفة باسم سبورت باك، والثاني في هيئة سيدان تقليدية، مع احتفاظ النسختين بنفس الهوية الرياضية التي تميز عائلة RS.

تصميم أودي RS3 الرياضية

يحافظ الطراز الجديد على الخطوط التصميمية الحادة التي اعتادت أودي تقديمها في سياراتها الرياضية، حيث يظهر ذلك في الواجهة الأمامية التي تتضمن شبكة كبيرة الحجم مع فتحات تهوية بارزة تسهم في تحسين تدفق الهواء إلى المحرك، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED.

 أودي RS3 

محرك أودي RS3 

تعتمد أودي RS3 Competition Limited على محرك مكون من خمس أسطوانات بسعة 2.5 لتر مزود بشاحن توربيني، وهو المحرك الذي يمثل أحد أبرز عناصر الهوية التقنية لهذا الطراز.

ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 400 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران نحو 500 نيوتن متر، ويتم نقل القوة إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الرباعي كواترو المعروف في سيارات أودي الرياضية. 

 أودي RS3 

أداء وتسارع أودي RS3 

تظهر قدرات RS3 Competition Limited بشكل واضح في أرقام الأداء، حيث تستطيع السيارة التسارع من حالة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، كما تصل السرعة القصوى إلى نحو 290 كيلومتر في الساعة.

 أودي RS3 

الأسعار وموعد إنطلاق أودي RS3

حددت أودي أسعار النسخة المحدودة من RS3 وفقًا لنوع الهيكل، ويبدأ سعر نسخة سبورت باك من نحو 108,365 يورو، في حين يبلغ سعر نسخة السيدان حوالي 110,005 يورو، وتشير المعلومات إلى أن عمليات التسليم في الأسواق الأوروبية من المتوقع أن تبدأ خلال منتصف عام 2026.

أودي RS3 أودي RS3 سيارة أودي RS3 مواصفات أودي RS3 سعر أودي RS3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

النهاردة كام رمضان في مصر

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

الفللك

قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

ترشيحاتنا

صدقي صخر

شجار بين صدقي صخر وأحمد أمين في النص التاني

محمد عبد الرحمن يورط كريم محمود عبد العزيز في مسلسل المتر سمير

محمد عبد الرحمن توتا يورط كريم محمود عبد العزيز في مسلسل المتر سمير

أحمد داود يتشاجر مع طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يتشاجر مع طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد