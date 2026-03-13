قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
هاني شاكر يصل إلى باريس لتلقي العلاج
موعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان 2026 في القاهرة
الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت البحرية الأمريكية أن حريقا اندلع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، ما أسفر عن عدد من الإصابات بين أفراد الطاقم.

 وأكدت البحرية أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل، مشيرة إلى أن الحادث لا علاقة له بأي أعمال قتالية.

أعلنت شبكة CBS الإخبارية أن سفينة إيرانية تعرضت لإصابة بعد أن اقتربت بشكل خطر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في مياه المنطقة.


وأوضحت الشبكة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار في الحاملة الأمريكية، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة ومنع أي تصعيد محتمل.

وفي وقت سابق، نفى الجيش الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن مغادرة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ساحة العمليات في المنطقة.


وأكدت مصادر عسكرية أن ما تم تداوله بشأن انسحاب الحاملة غير صحيح، مشيرة إلى أنها لا تزال في موقعها وتواصل أداء مهامها ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثورى الإيرانى أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وأنها تتجه الآن نحو الولايات المتحدة بعد الهجوم.

ويأتي هذا الاستهداف فى سياق التصعيد العسكرى المتبادل بين إيران والولايات المتحدة، ما يزيد من التوتر فى المنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحرى.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن جيش الاحتلال يوجّه ضربات قاصمة للحرس الثوري الإيراني، وقواعده، وقواته في الشوارع، ونقاط تفتيشه، والمزيد قادم.


ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط متابعة دولية دقيقة للوضع في المنطقة

البحرية الأمريكية حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد أعمال قتالية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

منتخب مصر

مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

المغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع التعاون الخليجي

جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب

دول الخليج تشيد بجهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية

صورة أرشيفية

العراق: إصابة 6 جنود فرنسيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة كردية

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد