متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 13-3-2026

ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر ختام تعاملات الأسبوع ليسجل 162.34 جنيه.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 مارس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو:

سعر الشراء:170.97جنيه.

سعر البيع:161.18 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الجمعة 13-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:168.97جنيه.

سعر البيع:172.38جنيه.

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الجمعة 13-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:168.91جنيه.

سعر البيع:171.45جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو:

سعر الشراء:168.43جنيه.

سعر البيع:171.28جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الجمعة 13-3-2026 عند :

سعر الشراء:167.35 جنيه.

سعر البيع:170.20جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:166.24جنيه.

سعر البيع:171.55جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:165.99جنيه.

سعر البيع:173.08جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:164.88جنيه.

سعر البيع:171.60 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:162.93جنيه.

سعر البيع:171.23 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:158.76جنيه.

سعر البيع:172.10 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:170.88جنيه.

سعر البيع:171.39 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم الجمعة

171.95 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم الجمعة

161.18 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة

162.34جنيه.