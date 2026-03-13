قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-3-2026 والقنوات الناقلة
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
10 إضاءات لتدبر القرآن في شهر القرآن.. تعرف عليها
متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 13-3-2026
تستهدف 500 ألف طالب.. التعليم تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
ترامب: اعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
اقتصاد

متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 13-3-2026

سعر الدينار الكويتي في مصر
سعر الدينار الكويتي في مصر
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر ختام تعاملات الأسبوع ليسجل 162.34 جنيه.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 مارس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو:

سعر الشراء:170.97جنيه.

سعر البيع:161.18 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الجمعة 13-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:168.97جنيه.

سعر البيع:172.38جنيه.

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الجمعة 13-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:168.91جنيه.

سعر البيع:171.45جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو:

سعر الشراء:168.43جنيه.

سعر البيع:171.28جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الجمعة 13-3-2026 عند :

سعر الشراء:167.35 جنيه.

سعر البيع:170.20جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:166.24جنيه.

سعر البيع:171.55جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:165.99جنيه.

سعر البيع:173.08جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:164.88جنيه.

سعر البيع:171.60 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:162.93جنيه.

سعر البيع:171.23 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:158.76جنيه.

سعر البيع:172.10 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 13-3-2026 نحو :

سعر الشراء:170.88جنيه.

سعر البيع:171.39  جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم الجمعة 

171.95 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم الجمعة

161.18 جنيه للبيع.

متوسط سعر  الدينار الكويتي اليوم الجمعة 

162.34جنيه.   

سعر الدينار الكويتي الجنيه المصري بنك مصر متوسط سعر الدينار الكويتي

