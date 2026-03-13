أحمد عيد عبد الملك: حرس الحدود رفض انتقالي إلى أوروبا

كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي ميدلزبره الإنجليزي أثناء فترة تواجده في صفوف حرس الحدود.

المفاوضات مع ميدلزبره

في تصريحات لقناة النهار، قال عبد الملك: “لا يوجد أي إهمال، المفاوضات حدثت في جنوب إفريقيا بعد مباراة البرازيل وأمريكا، حيث تحدث المدير الفني لنادي ميدلزبره مع محمد شوقي واستفسر عني بشكل جيد”.

وأضاف أن النادي حاول التواصل لاحقًا مع حرس الحدود، لكن الأخير رفض إتمام الصفقة عام 2009.

عرض شتوتجارت الألماني

وأضاف عبد الملك أن هناك عرضًا آخر كان من نادي شتوتجارت الألماني في 2008، عندما كان عمره 28 عامًا، وحدد النادي الألماني المقابل المالي بـ 2 مليون يورو، لكن حرس الحدود رفض انتقاله، مما تسبب في فقدانه فرصة اللعب في الدوري الألماني.



الخسارة أمام الجزائر وأجواء الضغط

تطرق عبد الملك أيضًا لأسباب أخرى لفشل بعض الفرص الدولية، قائلاً: “الخسارة من الجزائر في السودان كانت من أسباب خارج الملعب، الأجواء المحيطة بنا كانت ضغطًا كبيرًا، والناس وضعتنا في كأس العالم وهذا لم يكن صحيحًا”.

موقف الفريق بعد مباراة مصر والجزائر



وأوضح: “كنا نواجه فريقًا كبيرًا، وكنا ذاهبين للاحتفال بالتأهل، وقصرنا في الملعب مليون في المائة. بعد مباراة مصر والجزائر في القاهرة، عدنا للفندق وكأننا تأهلنا لكأس العالم”.

كشف عبد الملك أن فشل انتقالاته إلى أوروبا لم يكن نتيجة إهمال منه، بل كان بسبب رفض ناديه حرس الحدود إتمام الصفقات، بالإضافة إلى ظروف خارج الملعب مثل الأجواء الضاغطة والخسارات المفاجئة، ما أثر على مسيرته الاحترافية الدولية.



