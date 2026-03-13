قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لتعليمات المهندس  محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل عدد من القطارات الاضافية لخدمة الركاب خلال الفترة من 15 إلى 28 مارس 2026، وذلك على النحو التالي:

أولا: اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15/3/2026 حتى يوم الأحد الموافق 29/3/2026  :

- تشغيل قطار 2040(تالجو) بين القاهرة / اسوان ليقوم من القاهرة الساعة 18:30ويصل اسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

- تشغيل قطار 1938(مكيف) بين االقاهرة / اسوان ليقوم من القاهرة الساعة 22:50ويصل اسوان الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق

- تشغيل قطار 1948(ثالثة مكيفة) بين االقاهرة / اسوان ليقوم من القاهرة الساعة 00:35ويصل اسوان الساعة 12:30 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق

ثانيا: اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16/3/2026 

- تشغيل قطار 2041 (تالجو) بين أسوان / القاهرة ليقوم من اسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

- تشغيل قطار 1939(مكيف) بين اسوان / القاهرة ليقوم من اسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 09:20 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

- تشغيل قطار 1947(ثالثة مكيفة) بين اسوان / القاهرة ليقوم من اسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

ثالثا: اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق18 / 3 / 2026 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1950 من القاهرة إلى أسيوط، ليقوم من القاهرة الساعة 20:40 ويصل إلى أسيوط الساعة 02:30 صباح اليوم التالي، طبقاً للجدول المرفق.

رابعا :اعتبارا من يوم الاثنين 23 / 3 / 2026

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1941 من القاهرة إلى طنطا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:35 ويصل طنطا الساعة 11:50. طبقاً للجدول المرفق.

- ⁠تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1943 من القاهرة إلى المنصورة، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09:20 ويصل المنصورة الساعة 11:45. طبقاً للجدول المرفق.

- ⁠تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1945 من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق.

- ⁠تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1946 من اسيوط الى اسوان ليقوم من اسيوط الساعة 23:30 ويصل اسوان الساعة 06:25 صباح اليوم التالى طبقا  للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك  

- إيقاف تشغيل قطار 999 مكيف سوهاج / القاهرة يوم الأربعاء 18 / 3 / 2026.

- ⁠إيقاف تشغيل قطار 992 مكيف نجع حمادي / القاهرة يوم الخميس 19 / 3 / 2026.

- ⁠إيقاف تشغيل قطار 905 مكيف القاهرة / الإسكندرية يوم الخميس 19 / 3 /2026

على أن يعودو للتشغيل طبقا لجداولهم المقررة فى اليوم التالى

خامسا: اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 / 3 / 2026 يتم إعادة تشغيل قطارى 2027 و 2026( تالجو) القاهرة / الاسكندرية والعكس طبقا لجداولهم المعمول بها.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات الحالية تالجو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

