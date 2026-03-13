مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية

قُتل شخص الخميس بعد أن صدم بشاحنته كنيسا يهوديا في ديترويت بولاية ميشيجن الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق وإجراءات أمنية واسعة.



وأوضح قائد شرطة مقاطعة أوكلاند، مايكل بوتشارد، أن حراس الأمن أطلقوا النار على المهاجم عند اقتحامه أبواب كنيس "تامبل إزرايل" في ويست بلومفيلد، مشيرًا إلى عدم إصابة موظفي الكنيس أو الأطفال، لكن تم نقل 30 عنصراً من القوات الأمنية إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان أثناء الإخلاء.



وأكدت السلطات أن المهاجم كان بمفرده في المركبة، وأن الكلاب البوليسية فتشتها للتأكد من خلوها من المتفجرات، فيما تحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث باعتباره عملاً عنيفًا موجهاً ضد المجتمع اليهودي.

من جهتها، شددت حاكمة ميشيجن جريتشن ويتمر على ضرورة تمتع الجالية اليهودية بحق العيش وممارسة شعائرها الدينية بأمان، فيما وصف الرئيس دونالد ترامب الهجوم بأنه "فظيع" وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه على اتصال بالسلطات والجالية اليهودية للتعامل مع تداعيات الحادث.



وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المهاجم يُعتقد أنه من أصل لبناني، بينما لم يُحدد بعد الدافع وراء الهجوم، الذي يأتي وسط إجراءات أمنية مشددة في الولايات المتحدة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.