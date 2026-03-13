رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع رجيم قاسٍ عندما يرغبون في خسارة الوزن بسرعة، خاصة قبل مناسبة مهمة أو بداية موسم الصيف. وتنتشر على الإنترنت أنظمة غذائية تعد بفقدان عدة كيلوجرامات خلال أيام قليلة، مما يجعلها مغرية للكثيرين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الرجيم القاسي فعلاً فعال وآمن؟ أم أنه قد يسبب أضرارًا صحية على المدى القريب والبعيد؟

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، لـ صدي البلد، حقيقة الرجيم القاسي، وكيف يؤثر على الجسم، وما إذا كان يستحق التجربة أم لا.

ما هو الرجيم القاسي؟

الرجيم القاسي هو نظام غذائي يعتمد على تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير أو الامتناع عن أنواع عديدة من الطعام لفترة قصيرة بهدف إنقاص الوزن بسرعة.

غالبًا ما تعتمد هذه الأنظمة على:

تقليل الكربوهيدرات بشكل شديد

تناول كميات قليلة جدًا من الطعام

الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة

شرب السوائل فقط في بعض الحالات

هذه الأنظمة قد تؤدي إلى فقدان سريع للوزن، لكنها ليست دائمًا الخيار الصحي الأفضل.

لماذا يفقد الجسم الوزن بسرعة في الرجيم القاسي؟

عند تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير، يبدأ الجسم في استخدام مخزون الطاقة الموجود لديه. في البداية يفقد الجسم:

الماء المخزن في العضلات

الجليكوجين مخزون السكر

جزء من الكتلة العضلية

ولهذا قد يلاحظ الشخص انخفاضًا سريعًا في الوزن خلال الأيام الأولى، لكن هذا لا يعني أن الجسم فقد الدهون فقط.

أشهر أنواع الرجيم القاسي

هناك العديد من الأنظمة القاسية التي انتشرت خلال السنوات الماضية، منها:

رجيم التفاح

يعتمد على تناول التفاح طوال اليوم مع تقليل باقي الأطعمة.

رجيم الماء

يقتصر على شرب الماء أو السوائل لفترة محددة.

رجيم البيض المسلوق

يعتمد على تناول البيض المسلوق مع الخضروات وبعض البروتينات.

رجيم الكيتو القاسي

يقوم على تقليل الكربوهيدرات إلى حد كبير والاعتماد على الدهون والبروتين.

هذه الأنظمة قد تعطي نتائج سريعة، لكنها قد تكون صعبة الاستمرار وقد تسبب آثارًا جانبية.

أضرار الرجيم القاسي على الجسم

اتباع نظام غذائي شديد القسوة قد يسبب عدة مشكلات صحية، خاصة إذا استمر لفترة طويلة.

1 ضعف الطاقة والإرهاق

تقليل السعرات بشكل كبير يؤدي إلى الشعور بالتعب والدوخة بسبب نقص الطاقة.

2 فقدان العضلات

عند نقص الغذاء يبدأ الجسم في استخدام البروتين الموجود في العضلات كمصدر للطاقة.

3 بطء عملية الحرق

عندما يشعر الجسم بالجوع الشديد لفترة طويلة يقلل من معدل الحرق للحفاظ على الطاقة.

4 نقص الفيتامينات والمعادن

الرجيم القاسي غالبًا لا يوفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

5 تساقط الشعر

نقص البروتين والفيتامينات قد يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

6 استعادة الوزن بسرعة

بعد انتهاء الرجيم القاسي يعود الوزن في كثير من الحالات بسرعة أكبر مما كان عليه.

علامات تشير إلى أن الرجيم القاسي يضر جسمك

إذا ظهرت هذه الأعراض أثناء اتباع الرجيم يجب التوقف أو مراجعة الطبيب:

دوخة مستمرة

صداع شديد

ضعف التركيز

تسارع ضربات القلب

تساقط الشعر

اضطرابات النوم

هذه العلامات قد تعني أن الجسم لا يحصل على الغذاء الكافي.

هل يمكن اتباع الرجيم القاسي بأمان؟

يرى كثير من خبراء التغذية أن الرجيم القاسي قد يكون مناسبًا لفترة قصيرة جدًا وتحت إشراف طبي، لكنه ليس أسلوبًا صحيًا للحياة.

الطريقة الأفضل لفقدان الوزن تعتمد على:

تقليل السعرات بشكل معتدل

تناول البروتين والخضروات

ممارسة الرياضة

شرب كميات كافية من الماء

النوم الجيد

هذه العادات تساعد على خسارة الوزن بشكل صحي ومستدام.

نصائح لإنقاص الوزن بدون رجيم قاسٍ

إذا كنت ترغب في فقدان الوزن بطريقة صحية، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة مثل:

تناول الخضروات قبل الوجبات

تقليل السكريات والمشروبات الغازية

المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة

تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة

تناول البروتين في كل وجبة

هذه الخطوات قد تساعد على خسارة الوزن تدريجيًا دون تعريض الجسم للإجهاد.