قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
أسماء عبد الحفيظ

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع رجيم قاسٍ عندما يرغبون في خسارة الوزن بسرعة، خاصة قبل مناسبة مهمة أو بداية موسم الصيف. وتنتشر على الإنترنت أنظمة غذائية تعد بفقدان عدة كيلوجرامات خلال أيام قليلة، مما يجعلها مغرية للكثيرين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الرجيم القاسي فعلاً فعال وآمن؟ أم أنه قد يسبب أضرارًا صحية على المدى القريب والبعيد؟

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، لـ صدي البلد، حقيقة الرجيم القاسي، وكيف يؤثر على الجسم، وما إذا كان يستحق التجربة أم لا.

ما هو الرجيم القاسي؟

الرجيم القاسي هو نظام غذائي يعتمد على تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير أو الامتناع عن أنواع عديدة من الطعام لفترة قصيرة بهدف إنقاص الوزن بسرعة.

غالبًا ما تعتمد هذه الأنظمة على:

  • تقليل الكربوهيدرات بشكل شديد
  • تناول كميات قليلة جدًا من الطعام
  • الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة
  • شرب السوائل فقط في بعض الحالات

هذه الأنظمة قد تؤدي إلى فقدان سريع للوزن، لكنها ليست دائمًا الخيار الصحي الأفضل.

لماذا يفقد الجسم الوزن بسرعة في الرجيم القاسي؟

عند تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير، يبدأ الجسم في استخدام مخزون الطاقة الموجود لديه. في البداية يفقد الجسم:

  • الماء المخزن في العضلات
  • الجليكوجين مخزون السكر
  • جزء من الكتلة العضلية

ولهذا قد يلاحظ الشخص انخفاضًا سريعًا في الوزن خلال الأيام الأولى، لكن هذا لا يعني أن الجسم فقد الدهون فقط.

أشهر أنواع الرجيم القاسي

هناك العديد من الأنظمة القاسية التي انتشرت خلال السنوات الماضية، منها:

رجيم التفاح
يعتمد على تناول التفاح طوال اليوم مع تقليل باقي الأطعمة.

رجيم الماء
يقتصر على شرب الماء أو السوائل لفترة محددة.

رجيم البيض المسلوق
يعتمد على تناول البيض المسلوق مع الخضروات وبعض البروتينات.

رجيم الكيتو القاسي
يقوم على تقليل الكربوهيدرات إلى حد كبير والاعتماد على الدهون والبروتين.

هذه الأنظمة قد تعطي نتائج سريعة، لكنها قد تكون صعبة الاستمرار وقد تسبب آثارًا جانبية.

أضرار الرجيم القاسي على الجسم

اتباع نظام غذائي شديد القسوة قد يسبب عدة مشكلات صحية، خاصة إذا استمر لفترة طويلة.

1 ضعف الطاقة والإرهاق
تقليل السعرات بشكل كبير يؤدي إلى الشعور بالتعب والدوخة بسبب نقص الطاقة.

2 فقدان العضلات
عند نقص الغذاء يبدأ الجسم في استخدام البروتين الموجود في العضلات كمصدر للطاقة.

3 بطء عملية الحرق
عندما يشعر الجسم بالجوع الشديد لفترة طويلة يقلل من معدل الحرق للحفاظ على الطاقة.

4 نقص الفيتامينات والمعادن
الرجيم القاسي غالبًا لا يوفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

5 تساقط الشعر
نقص البروتين والفيتامينات قد يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

6 استعادة الوزن بسرعة
بعد انتهاء الرجيم القاسي يعود الوزن في كثير من الحالات بسرعة أكبر مما كان عليه.

علامات تشير إلى أن الرجيم القاسي يضر جسمك

إذا ظهرت هذه الأعراض أثناء اتباع الرجيم يجب التوقف أو مراجعة الطبيب:

  • دوخة مستمرة
  • صداع شديد
  • ضعف التركيز
  • تسارع ضربات القلب
  • تساقط الشعر
  • اضطرابات النوم

هذه العلامات قد تعني أن الجسم لا يحصل على الغذاء الكافي.

هل يمكن اتباع الرجيم القاسي بأمان؟

يرى كثير من خبراء التغذية أن الرجيم القاسي قد يكون مناسبًا لفترة قصيرة جدًا وتحت إشراف طبي، لكنه ليس أسلوبًا صحيًا للحياة.

الطريقة الأفضل لفقدان الوزن تعتمد على:

  • تقليل السعرات بشكل معتدل
  • تناول البروتين والخضروات
  • ممارسة الرياضة
  • شرب كميات كافية من الماء
  • النوم الجيد

هذه العادات تساعد على خسارة الوزن بشكل صحي ومستدام.

نصائح لإنقاص الوزن بدون رجيم قاسٍ

إذا كنت ترغب في فقدان الوزن بطريقة صحية، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة مثل:

  • تناول الخضروات قبل الوجبات
  • تقليل السكريات والمشروبات الغازية
  • المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة
  • تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة
  • تناول البروتين في كل وجبة

هذه الخطوات قد تساعد على خسارة الوزن تدريجيًا دون تعريض الجسم للإجهاد. 

رجيم رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة رجيم قاسي الرجيم خسارة الوزن ما هو الرجيم القاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

ترشيحاتنا

أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: حرس الحدود رفض انتقالي إلى أوروبا

سيد معوض

سيد معوض ينضم للجهاز الفني لغزل المحلة

رابطة الاندية

عدلي القيعي: قرعة الدور الثاني من الدوري أظهرت صعوبة جميع المباريات

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد